09:41 • 1386 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 3296 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 12491 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 13556 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 13962 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 13203 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11261 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29099 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26899 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 43406 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 12495 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 32274 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 43409 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 47968 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 39304 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ в ночь на 28 ноября, где зафиксированы взрывы и пожар. Также поражено место хранения БПЛА на аэродроме "Саки" и склады ГСМ в Донецкой и Луганской областях.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, места хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и ряда других военных объектов оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области рф. Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар

- сообщили в Генштабе.

Предприятие, как указано, выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и т.д. Задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Результаты попаданий уточняются.

Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, временно оккупированная территория АР Крым). По предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост". Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ"

- говорится в сообщении Генштаба.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой и Луганской областей

- отметили в Генштабе.

Результаты уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В рф сообщили о ночной атаке дронов: под ударом - Новокуйбышевский НПЗ

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
Украина