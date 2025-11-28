Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, места хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и ряда других военных объектов оккупантов, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 28 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области рф. Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар

Предприятие, как указано, выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и т.д. Задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Результаты попаданий уточняются.

Также поражено место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, временно оккупированная территория АР Крым). По предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост". Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ"