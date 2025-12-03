Украинские военные продолжают контролировать часть Покровска - ЦПД

Силы обороны Украины продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Часть города Покровск находится под контролем Сил обороны Украины – заявил он.

Дополнительно

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг лживые заявления россиян о якобы "полном контроле" над обоими берегами реки Оскол в Купянске Харьковской области.

Еще в ЦПД заявили, что российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ 2 декабря опроверг очередную ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска.