$42.330.01
49.180.13
ukenru
11:38 • 3842 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 11153 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 15174 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 24165 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 32726 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28138 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38331 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75178 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 49756 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 39858 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
Украинские военные продолжают контролировать часть Покровска - ЦПД

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Силы обороны Украины сохраняют контроль над частью города Покровск в Донецкой области. Эту информацию подтвердил начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Украинские военные продолжают контролировать часть Покровска - ЦПД

Силы обороны Украины продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Часть города Покровск находится под контролем Сил обороны Украины

– заявил он.

Дополнительно

Командование 3-го Армейского корпуса опровергло ложь начальника российского генштаба валерия герасимова о якобы "прорыве" в Лимане Донецкой области.

Также в 11-м Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". Там отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны против Украины.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации СНБО Украины опроверг лживые заявления россиян о якобы "полном контроле" над обоими берегами реки Оскол в Купянске Харьковской области.

Еще в ЦПД заявили, что российские попытки оккупировать Гуляйполе на Запорожском направлении провалились.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ 2 декабря опроверг очередную ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска.

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Гуляйполе
Купянск