84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

Київ • УНН
Станом на 16:00 3 грудня 2025 року на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, російські загарбники продовжують масовані штурми позицій українських захисників. Найбільша активність зосереджена на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ЗСУ відбили 24 та 16 атак відповідно.
На фронті станом на 16:00 3 грудня 2025 року відбулося 84 бойових зіткнення. російські загарбники продовжують масовані штурми позицій українських захисників, зосередивши найбільшу активність на Донеччині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За інформацією військових, Покровський напрямок залишається найгарячішим: окупанти здійснили 24 спроби потіснити українські підрозділи. Наші Сили оборони стримали 17 атак у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів, бої тривають.
Костянтинівський напрямок також під потужним тиском: тут ЗСУ зупинили 16 наступальних дій ворога поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного та інших сіл.
На Південно-Слобожанському напрямку (райони Вовчанська, Стариці) українські воїни зупинили 11 атак противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито дві атаки, але зафіксовано 78 обстрілів із території рф.
На Слов’янському напрямку відбито 5 атак, на Лиманському – 4. Тривають бої поблизу Часового Яру (Краматорський напрямок), Піщаного (Куп’янський) та біля Антонівського мосту (Придніпровський).
