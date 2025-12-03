$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 7396 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 11294 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15545 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 19287 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26881 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34679 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29046 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39056 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75712 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Станом на 16:00 3 грудня 2025 року на фронті відбулося 84 бойових зіткнення, російські загарбники продовжують масовані штурми позицій українських захисників. Найбільша активність зосереджена на Покровському та Костянтинівському напрямках, де ЗСУ відбили 24 та 16 атак відповідно.

84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

На фронті станом на 16:00 3 грудня 2025 року відбулося 84 бойових зіткнення. російські загарбники продовжують масовані штурми позицій українських захисників, зосередивши найбільшу активність на Донеччині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За інформацією військових, Покровський напрямок залишається найгарячішим: окупанти здійснили 24 спроби потіснити українські підрозділи. Наші Сили оборони стримали 17 атак у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів, бої тривають.

Окупанти заговорили про "повний контроль" над берегами річки Оскіл у Куп'янську: у ЗСУ спростували брехню росіян03.12.25, 13:31 • 2484 перегляди

Костянтинівський напрямок також під потужним тиском: тут ЗСУ зупинили 16 наступальних дій ворога поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного та інших сіл.

На Південно-Слобожанському напрямку (райони Вовчанська, Стариці) українські воїни зупинили 11 атак противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито дві атаки, але зафіксовано 78 обстрілів із території рф.

На Слов’янському напрямку відбито 5 атак, на Лиманському – 4. Тривають бої поблизу Часового Яру (Краматорський напрямок), Піщаного (Куп’янський) та біля Антонівського мосту (Придніпровський).

Українські військові продовжують контролювати частину Покровська - ЦПД03.12.25, 14:30 • 1432 перегляди

Степан Гафтко

