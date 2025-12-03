84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

На фронті станом на 16:00 3 грудня 2025 року відбулося 84 бойових зіткнення. російські загарбники продовжують масовані штурми позицій українських захисників, зосередивши найбільшу активність на Донеччині. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За інформацією військових, Покровський напрямок залишається найгарячішим: окупанти здійснили 24 спроби потіснити українські підрозділи. Наші Сили оборони стримали 17 атак у районах Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська та інших населених пунктів, бої тривають.

Костянтинівський напрямок також під потужним тиском: тут ЗСУ зупинили 16 наступальних дій ворога поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного та інших сіл.

На Південно-Слобожанському напрямку (райони Вовчанська, Стариці) українські воїни зупинили 11 атак противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбито дві атаки, але зафіксовано 78 обстрілів із території рф.

На Слов’янському напрямку відбито 5 атак, на Лиманському – 4. Тривають бої поблизу Часового Яру (Краматорський напрямок), Піщаного (Куп’янський) та біля Антонівського мосту (Придніпровський).

