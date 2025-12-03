Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони

Листопад 2025 року став місяцем найбільшої інтенсивності бойових дій на фронті з початку року, повідомило Міністерство оборони України. Протягом осені активність ворога зростала, і в листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила всі середньомісячні показники, пише УНН.

Деталі

За даними Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 990 боєзіткнень. Найбільш "гарячою" добою стало 28 листопада, коли було зафіксовано 311 зіткнень із російськими окупантами.

Крім безпосередніх зіткнень, ворог протягом місяця активно застосовував вогневі засоби:

Здійснив близько 128 000 обстрілів загалом.

Наніс понад 1 600 авіаційних ударів.

Використав реактивні системи залпового вогню понад 3 200 разів.

