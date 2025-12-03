$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 888 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 3382 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 7056 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 10825 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16075 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19512 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22321 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28503 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36054 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29972 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Листопад 2025 року відзначився найбільшою інтенсивністю бойових дій на фронті, зафіксувавши 5 990 боєзіткнень. 28 листопада стало найгарячішим днем з 311 зіткненнями.

Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони

Листопад 2025 року став місяцем найбільшої інтенсивності бойових дій на фронті з початку року, повідомило Міністерство оборони України. Протягом осені активність ворога зростала, і в листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила всі середньомісячні показники, пише УНН.

Деталі

За даними Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 990 боєзіткнень. Найбільш "гарячою" добою стало 28 листопада, коли було зафіксовано 311 зіткнень із російськими окупантами.

Крім безпосередніх зіткнень, ворог протягом місяця активно застосовував вогневі засоби:

  • Здійснив близько 128 000 обстрілів загалом.
    • Наніс понад 1 600 авіаційних ударів.
      • Використав реактивні системи залпового вогню понад 3 200 разів.

        84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб03.12.25, 16:16 • 1542 перегляди

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Сутички
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Міністерство оборони України