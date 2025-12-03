Листопад став найінтенсивнішим за кількістю боєзіткнень на фронті у 2025 році – Міноборони
Київ • УНН
Листопад 2025 року відзначився найбільшою інтенсивністю бойових дій на фронті, зафіксувавши 5 990 боєзіткнень. 28 листопада стало найгарячішим днем з 311 зіткненнями.
Листопад 2025 року став місяцем найбільшої інтенсивності бойових дій на фронті з початку року, повідомило Міністерство оборони України. Протягом осені активність ворога зростала, і в листопаді кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила всі середньомісячні показники, пише УНН.
Деталі
За даними Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5 990 боєзіткнень. Найбільш "гарячою" добою стало 28 листопада, коли було зафіксовано 311 зіткнень із російськими окупантами.
Крім безпосередніх зіткнень, ворог протягом місяця активно застосовував вогневі засоби:
- Здійснив близько 128 000 обстрілів загалом.
- Наніс понад 1 600 авіаційних ударів.
- Використав реактивні системи залпового вогню понад 3 200 разів.
84 боєзіткнення за добу: ЗСУ стримують масований натиск на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб03.12.25, 16:16 • 1542 перегляди