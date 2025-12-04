На Покровском направлении отбиты 45 вражеских атак из 170 боев на фронте: карта от Генштаба

$42.330.01
3 декабря, 23:09 • 10519 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 16205 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 20941 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 30748 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 35026 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 22918 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 26610 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 24887 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25340 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30536 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Эксклюзивы
Мы знаем о случаях сексуального насилия и пыток украинских детей российскими войсками - Стефанишина3 декабря, 20:26 • 9626 просмотра
Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – СвириденкоPhoto3 декабря, 20:57 • 9742 просмотра
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине3 декабря, 22:52 • 8808 просмотра
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов00:40 • 9140 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки00:57 • 6702 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 35010 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 37436 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 53192 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 55489 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 64334 просмотра
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Уинстон Питерс
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Донецкая область
Европа
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 60839 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 63891 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 118225 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 91716 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 107383 просмотра
Техника
Хранитель
Facebook
M1 Abrams
Социальная сеть

На Покровском направлении отбиты 45 вражеских атак из 170 боев на фронте: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 102 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений, из них 45 атак отбито на Покровском направлении. Противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, использовал 5251 дрон-камикадзе.

На Покровском направлении отбиты 45 вражеских атак из 170 боев на фронте: карта от Генштаба

На Покровском направлении за минувшие сутки отбили 45 атак врага, четверть из в общей сложности 170 боев на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 4 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес три ракетных и 62 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4301 обстрел, в том числе 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5251 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну пушку врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы, совершил 203 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилипка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили десять наступательных действий захватчиков вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении враг три раза атаковал позиции наших защитников в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении противник совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал, и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 12 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Генштаб ВСУ: россияне за сутки потеряли еще 1140 военных04.12.25, 07:20 • 1184 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина