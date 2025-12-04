Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Популярный препарат "Лимфомиозот" от Heel снова доступен в украинских аптеках после возобновления поставок. Дефицит был вызван разрушением склада импортера, но компания "Каскад Медикал Регионы" возобновила работу.
Одно из самых популярных лекарственных средств для поддержания лимфатической системы "Лимфомиозот" от немецкого бренда Heel возвращается на полки украинских аптек. О возобновлении поставок в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель директора ООО "Каскад Медикал Регионы" – компании-импортера Александр Люмах.
Как сообщал УНН, в сентябре "Лимфомиозот" исчез из украинских аптек. Это произошло из-за разрушения склада, о котором сообщили в соцсетях сообщества "Heel". В сообщении говорилось, что склад импортера разрушен, а все запасы лекарственных средств потеряны. Компания-импортер тогда заверила, что прилагает максимум усилий для возобновления поставок.
Мы возобновили поставки "Лимфомиозота" и уже направили первые партии в аптечные сети. Несмотря на сложные обстоятельства, войну и постоянные обстрелы мы продолжаем обеспечивать рынок качественными препаратами Heel и будем прилагать максимум усилий, чтобы подобных перебоев больше не возникало
По его словам, возвращение препарата стало возможным благодаря оперативному открытию нового склада, перестройке логистики и взаимодействию с международными партнерами.
ДИСКЛЕЙМЕР
Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу.