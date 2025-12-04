$42.200.13
Киев • УНН

 • 14 просмотра

Популярный препарат "Лимфомиозот" от Heel снова доступен в украинских аптеках после возобновления поставок. Дефицит был вызван разрушением склада импортера, но компания "Каскад Медикал Регионы" возобновила работу.

Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки

Одно из самых популярных лекарственных средств для поддержания лимфатической системы "Лимфомиозот" от немецкого бренда Heel возвращается на полки украинских аптек. О возобновлении поставок в эксклюзивном комментарии УНН рассказал заместитель директора ООО "Каскад Медикал Регионы" – компании-импортера Александр Люмах.

Как сообщал УНН, в сентябре "Лимфомиозот" исчез из украинских аптек. Это произошло из-за разрушения склада, о котором сообщили в соцсетях сообщества "Heel". В сообщении говорилось, что склад импортера разрушен, а все запасы лекарственных средств потеряны. Компания-импортер тогда заверила, что прилагает максимум усилий для возобновления поставок.

Мы возобновили поставки "Лимфомиозота" и уже направили первые партии в аптечные сети. Несмотря на сложные обстоятельства, войну и постоянные обстрелы мы продолжаем обеспечивать рынок качественными препаратами Heel и будем прилагать максимум усилий, чтобы подобных перебоев больше не возникало

- отметил Люмах.

По его словам, возвращение препарата стало возможным благодаря оперативному открытию нового склада, перестройке логистики и взаимодействию с международными партнерами.

Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона09.09.25, 10:10 • 117221 просмотр

ДИСКЛЕЙМЕР

Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу. 

Лилия Подоляк

