Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

Один з найпопулярніших лікарських засобів для підтримки лімфатичної системи та імунітету – "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel" зник з українських аптек. Українці бʼють на сполох, в пошуках препарату по всій країні. А фармацевти розводять руками та пропонують аналоги. УНН з’ясував, що сталося з популярним засобом і чи повернеться він на полиці українських аптек.

Українці по всій країні шукають лікарський засіб "Лімфоміозот" від німецького бренду "Heel". У Facebook, Threads, TikTok та тематичних спільнотах з’являється дедалі більше дописів та коментарів на цю тему. Хтось розповідає, що обійшов десятки аптек у своєму місті, але так і не знайшов лікарський засіб, інші запитують у фармацевтів та один в одного: куди зник і коли чекати його повернення? Ба більше, на ринку почали розповсюджуватися чутки, про те що бренд "Heel" взагалі вийшов з українського ринку.

Офіційний імпортер препаратів ТОВ "Каскад Медікал Регіони" в ексклюзивному коментарі УНН спростував інформацію про те, що бренд "Heel" вийшов з ринку України. Підкресливши, що всі лікарські засоби, які було складно або неможливо придбати протягом минулого місяця вже скоро повернуться на полиці в повному обсязі.

Торгівельна марка "Heel" залишається на ринку, німецький виробник вже готує продукцію до імпортування в Україну. Постачання планується відновити найближчим часом, одразу після ліцензування нового аптечного складу. Що стосується саме "Лімфоміозоту", то дійсно його відсутність дуже відчутна на ринку. Робиться все можливе для скорішого відновлення поставок - заспокоїв імпортер ТОВ “Каскад Медікал Регіони”.

А також зазначив, що така ситуація на ринку спричинена тим, що в травні склад із запасами препаратів було повністю знищено унаслідок прямого влучання російського "шахеда".

Офіційний імпортер також нагадав, що лікарський засіб "Лімфоміозот" не має прямих аналогів і виробляється виключно у Німеччині компанією "Biologische Heilmittel Heel GmbH". Тому українцям радять консультуватися з лікарями, якщо в аптеках їм пропонують заміну.

Про руйнування складу повідомили в соцмережах спільноти "Heel". У дописі йшлося, що склад імпортера зруйновано, а всі запаси лікарських засобів втрачено. Компанія-імпортер тоді запевнила, що докладає максимум зусиль для відновлення постачання.

Тож, українці можуть бути спокійні – препарати "Heel" не залишають вітчизняний ринок. Вже цієї осені "Лімфоміозот" та інші лікарські засоби знову будуть доступні для покупки.

А стійкість та швидке відновлення роботи імпортера ТОВ "Каскад Медікал Регіони" – це ще один приклад того, як український бізнес, попри воєнні виклики, продовжує працювати та відбудовуватися заради людей.

ДИСКЛЕЙМЕР

Матеріал має виключно інформаційний характер та не є рекламою чи медичною рекомендацією. Для призначення та правильного застосування лікарських засобів зверніться до лікаря.