$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:30 • 70 просмотра
В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 354 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 1354 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 9388 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 15434 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 20642 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 25796 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 39637 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61325 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75544 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
50%
753мм
Популярные новости
Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных8 сентября, 04:35 • 7806 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 27570 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 26341 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 29727 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 15008 просмотра
публикации
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 29734 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 26348 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 27576 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 126131 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 107678 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Елена Соседка
Си Цзиньпин
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 29735 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 27488 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 32360 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 64174 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 121519 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Facebook
YouTube
Instagram
9К720 Искандер

Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Популярный препарат "Лимфомиозот" исчез из украинских аптек из-за уничтожения склада импортера "шахедом" в мае. Поставки возобновятся в ближайшее время после лицензирования нового склада.

Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения

Одно из самых популярных лекарственных средств для поддержания лимфатической системы и иммунитета – "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel" исчез из украинских аптек. Украинцы бьют тревогу, в поисках препарата по всей стране. А фармацевты разводят руками и предлагают аналоги. УНН выяснил, что произошло с популярным средством и вернется ли оно на полки украинских аптек.

Украинцы по всей стране ищут лекарственное средство "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel". В Facebook, Threads, TikTok и тематических сообществах появляется все больше сообщений и комментариев на эту тему. Кто-то рассказывает, что обошел десятки аптек в своем городе, но так и не нашел лекарственное средство, другие спрашивают у фармацевтов и друг у друга: куда исчез и когда ждать его возвращения? Более того, на рынке начали распространяться слухи о том, что бренд "Heel" вообще вышел с украинского рынка.

Официальный импортер препаратов ООО "Каскад Медикал Регионы" в эксклюзивном комментарии УНН опроверг информацию о том, что бренд "Heel" вышел с рынка Украины. Подчеркнув, что все лекарственные средства, которые было сложно или невозможно приобрести в течение прошлого месяца, уже скоро вернутся на полки в полном объеме.

Торговая марка "Heel" остается на рынке, немецкий производитель уже готовит продукцию к импортированию в Украину. Поставки планируется возобновить в ближайшее время, сразу после лицензирования нового аптечного склада. Что касается именно "Лимфомиозота", то действительно его отсутствие очень ощутимо на рынке. Делается все возможное для скорейшего возобновления поставок

- успокоил импортер ООО "Каскад Медикал Регионы".

А также отметил, что такая ситуация на рынке вызвана тем, что в мае склад с запасами препаратов был полностью уничтожен в результате прямого попадания российского "шахеда".

Официальный импортер также напомнил, что лекарственное средство "Лимфомиозот" не имеет прямых аналогов и производится исключительно в Германии компанией "Biologische Heilmittel Heel GmbH". Поэтому украинцам советуют консультироваться с врачами, если в аптеках им предлагают замену.

О разрушении склада сообщили в соцсетях сообщества "Heel". В сообщении говорилось, что склад импортера разрушен, а все запасы лекарственных средств потеряны. Компания-импортер тогда заверила, что прилагает максимум усилий для возобновления поставок.

Итак, украинцы могут быть спокойны – препараты "Heel" не покидают отечественный рынок. Уже этой осенью "Лимфомиозот" и другие лекарственные средства снова будут доступны для покупки.

А стойкость и быстрое возобновление работы импортера ООО "Каскад Медикал Регионы" – это еще один пример того, как украинский бизнес, несмотря на военные вызовы, продолжает работать и восстанавливаться ради людей.

ДИСКЛЕЙМЕР

Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеЗдоровье
Фейковые новости
Германия
Украина