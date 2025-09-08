Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения

Одно из самых популярных лекарственных средств для поддержания лимфатической системы и иммунитета – "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel" исчез из украинских аптек. Украинцы бьют тревогу, в поисках препарата по всей стране. А фармацевты разводят руками и предлагают аналоги. УНН выяснил, что произошло с популярным средством и вернется ли оно на полки украинских аптек.

Украинцы по всей стране ищут лекарственное средство "Лимфомиозот" от немецкого бренда "Heel". В Facebook, Threads, TikTok и тематических сообществах появляется все больше сообщений и комментариев на эту тему. Кто-то рассказывает, что обошел десятки аптек в своем городе, но так и не нашел лекарственное средство, другие спрашивают у фармацевтов и друг у друга: куда исчез и когда ждать его возвращения? Более того, на рынке начали распространяться слухи о том, что бренд "Heel" вообще вышел с украинского рынка.

Официальный импортер препаратов ООО "Каскад Медикал Регионы" в эксклюзивном комментарии УНН опроверг информацию о том, что бренд "Heel" вышел с рынка Украины. Подчеркнув, что все лекарственные средства, которые было сложно или невозможно приобрести в течение прошлого месяца, уже скоро вернутся на полки в полном объеме.

Торговая марка "Heel" остается на рынке, немецкий производитель уже готовит продукцию к импортированию в Украину. Поставки планируется возобновить в ближайшее время, сразу после лицензирования нового аптечного склада. Что касается именно "Лимфомиозота", то действительно его отсутствие очень ощутимо на рынке. Делается все возможное для скорейшего возобновления поставок - успокоил импортер ООО "Каскад Медикал Регионы".

А также отметил, что такая ситуация на рынке вызвана тем, что в мае склад с запасами препаратов был полностью уничтожен в результате прямого попадания российского "шахеда".

Официальный импортер также напомнил, что лекарственное средство "Лимфомиозот" не имеет прямых аналогов и производится исключительно в Германии компанией "Biologische Heilmittel Heel GmbH". Поэтому украинцам советуют консультироваться с врачами, если в аптеках им предлагают замену.

О разрушении склада сообщили в соцсетях сообщества "Heel". В сообщении говорилось, что склад импортера разрушен, а все запасы лекарственных средств потеряны. Компания-импортер тогда заверила, что прилагает максимум усилий для возобновления поставок.

Итак, украинцы могут быть спокойны – препараты "Heel" не покидают отечественный рынок. Уже этой осенью "Лимфомиозот" и другие лекарственные средства снова будут доступны для покупки.

А стойкость и быстрое возобновление работы импортера ООО "Каскад Медикал Регионы" – это еще один пример того, как украинский бизнес, несмотря на военные вызовы, продолжает работать и восстанавливаться ради людей.

ДИСКЛЕЙМЕР

Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу.