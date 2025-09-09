$41.220.13
Эксклюзив
07:10 • 58 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
07:01 • 568 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 2058 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 5832 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 17386 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 31468 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 35143 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 27462 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 47873 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 26948 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Компания потеряла миллионы гривен, но обещает вернуть препараты в аптеки осенью.

Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона

После прямого попадания российского "шахеда" в склад ООО "Каскад Медикал Регионы", официального импортера продукции компании "Heel", украинцы остались без доступа к популярным лекарственным средствам бренда. В соцсетях начала распространяться паника, а кое-кто даже писал, что компания якобы покинула рынок Украины, ведь найти такие препараты, как "Лимфомиозот" стало практически невозможно. УНН пообщался с заместителем директора ООО "Каскад Медикал Регионы" Александром Люмахом, чтобы выяснить, какие убытки понесла компания, на каком этапе восстановления инфраструктуры и когда украинцы снова смогут приобрести необходимые лекарства.

– Подсчитывали ли вы общие убытки компании после удара по складу? Какие они? 

– Российский "шахед" попал в наш склад, "точно в цель". Не знаю, целесообразно ли использовать в этой ситуации фразу "к счастью", но все же, к счастью, никто из наших сотрудников не пострадал. Но склад был разрушен полностью. Мы потеряли все имеющиеся запасы препаратов, а это сотни тысяч упаковок, которые должны были обеспечивать украинских пациентов в течение многих месяцев. Уничтожено также оборудование и инфраструктура. Понятно, что в финансовом измерении речь идет о миллионах гривен.

– Почему, несмотря на большие убытки и риски войны, вы все же решили работать в Украине дальше? Нет ли страха, что россияне уничтожат и новый склад? 

– "Heel" в Украине уже более лет. Украина – это наш дом, мы работаем на украинском рынке и считаем своим долгом быть рядом со страной в самое трудное время. Да, риски огромны. Но в то же время мы видим колоссальную поддержку пациентов, врачей и партнеров. Для нас это не просто бизнес – это ответственность перед украинцами. Мы убеждены: как бы враг ни пытался разрушить нашу работу, он не сможет сломить нашу решимость.

– На каком этапе сейчас восстановление склада и логистической инфраструктуры? 

– Мы уже почти завершили полноценное восстановление. На сегодняшний день завершаем процесс лицензирования нового аптечного склада, параллельно отрабатываем логистические цепочки. Это сложный и многоуровневый процесс, но он движется максимально быстрыми темпами, ведь мы понимаем, насколько критической является ситуация, когда бренд "Heel" преимущественно отсутствует в аптеках. Наш приоритет – как можно быстрее вернуть лекарственные средства в доступ для украинцев. 

– Когда украинские пациенты могут ожидать полного восстановления поставок препаратов, исчезнувших из аптек? Среди самых популярных "Лимфомиозот", которому нет аналогов.

– Мы уже готовим первые поставки. Ожидаем, что осенью "Лимфомиозот" и другие лекарственные средства от бренда "Heel" снова будут доступны в аптеках в полном объеме. Мы понимаем особую ценность этого препарата, ведь он не имеет аналогов и производится исключительно в Германии. Именно поэтому прилагаем все усилия, чтобы минимизировать перерыв в поставках и как можно быстрее вернуть его в Украину. 

ДИСКЛЕЙМЕР:

Материал носит исключительно информационный характер и не является рекламой или медицинской рекомендацией. Для назначения и правильного применения лекарственных средств обратитесь к врачу. 

Лилия Подоляк

