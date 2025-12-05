$42.200.13
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов является фигурантом двух уголовных производств: относительно предпринимательской деятельности по выращиванию технической конопли и ее сбыта в Дагестан, а также возможного содействия "конвертационным центрам". Киевский апелляционный суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, что ОГП объясняет уменьшением рисков и достаточностью доказательств.

Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов является фигурантом сразу двух уголовных производств. Первое касается, по версии следствия, осуществления им предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием технической конопли и организацией ее сбыта в Республику Дагестан (рф). Второе: возможного содействия так называемым "конвертационным центрам" в исключении их из перечня рисковых налогоплательщиков Государственной налоговой службы. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает УНН

Изменение меры пресечения: что известно

3 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову с содержания под стражей на личное обязательство. Накануне, по представлению прокуратуры, в Печерском суде освободили из-под стражи отца детектива Сентября Магамедрасулова.

Несмотря на то, что такие процессуальные решения являются привычными для судебной практики, их совпадение во времени с отставкой главы Офиса Президента Андрея Ермака повлекло появление двух версий в публичном пространстве: политической - о возможной связи с кадровыми изменениями и, собственно, юридической - о том, что строгая мера пресечения утратила актуальность в связи с тем, что следствие собрало доказательную базу по этому делу, на которую уже повлиять подозреваемые не могут.

Позиция Офиса Генерального прокурора

Как сообщили в ОГП, в рамках уголовного производства выполнен значительный объем процессуальных действий, в частности проведены основные следственные мероприятия; допрошены ключевые свидетели; собраны и закреплены доказательства, которые не могут быть искажены или уничтожены; проведено несколько судебных экспертиз.

В заявлении отмечается, что изменение меры пресечения является отражением уменьшения рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, и достаточности имеющейся доказательной базы. При этом ОГП подчеркнул, что изменение меры пресечения не является оправданием подозреваемого и не имеет реабилитирующего характера.

В чем заключается суть основного эпизода

Как ранее сообщала "Судебно-юридическая газета", материалы производства содержат выводы семи судебных экспертиз, среди которых фоноскопическая, психологическая и лингвистическая.

Они проведены для подтверждения записей разговоров Магамедрасулова, где он обсуждал поставки технической конопли в Дагестан.

Продукция должна была поступать из крестьянского фермерского хозяйства "Полесье" (Днепропетровская область), которое, по версии стороны обвинения, контролируется семьей детектива. Эти данные подтверждены показаниями свидетелей. Сам Магамедрасулов не является сотрудником центрального аппарата НАБУ, а возглавляет территориальное отделение НАБУ в Днепре, что может объяснять наличие аграрной деятельности именно в этом регионе.

Экономический контекст

По данным Opendatabot, финансовые показатели СФХ "Полесье" в 2021–2024 годах уменьшились почти втрое (с 20 млн грн до 8 млн грн), что могло стать предпосылкой поиска новых рынков сбыта семьей детектива.

В Дагестане есть государственная программа, которая поддерживает выращивание технической конопли, которая может использоваться также для производства взрывчатых веществ и пороха.

А украинские селекционные сорта, по данным ученых, обладают уникальными свойствами для этой отрасли благодаря высокому содержанию целлюлозы.

Прокуроры сообщили, что в материалах производства имеется переписка, где подозреваемый упоминает падение спроса на продукцию в бытовом секторе и возможности ее применения во взрывотехнической промышленности.

Позиция защиты и ее оценка следствием

Адвокаты детектива не опровергали наличие запрещенного законодательством бизнеса у детектива НАБУ. Вместо этого утверждают, что поставки продукции планировались не в Дагестан, а в Узбекистан.

Однако, по данным следствия, в этой стране отсутствуют государственные программы по закупке или поддержке выращивания технической конопли, в отличие от Дагестана, где такая программа существует.

Кроме того, сторона защиты привлекла знакомого детектива Юсуфа Мемешева в качестве свидетеля стороны защиты, который подтвердил версию об Узбекистане в судебном заседании. Однако, учитывая данные фоноскопических и других экспертиз, следствие расценило показания как ложные и сообщило свидетелю о подозрении по ст. 384 УК Украины за дачу ложных показаний под присягой в суде.

Второй эпизод: возможное влияние на решения налоговой

Параллельно продолжается расследование другого уголовного производства, которое касается возможного влияния Магамедрасулова на должностных лиц ГНС для исключения ряда предприятий из перечня рисковых. По данным следствия, в материалах содержатся суммы заблокированных средств и информация о возможных вознаграждениях за такое "содействие".

Таким образом, учитывая такие материалы следствия, очевидно, что изменение меры пресечения является лишь процессуальным этапом в расследовании. И после завершения досудебного расследования и ознакомления стороны защиты с материалами - уголовное производство будет направлено в суд, который будет рассматривать уже дело по существу.

Лилия Подоляк

