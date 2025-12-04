"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет

28 ноября многие запомнят как «черную пятницу» из-за увольнения Андрея Ермака. Для внешних наблюдателей событие незаметное, зато внутри Украины – это настоящий game changer. Обыски у Ермака и мгновенная отставка с должности главы Офиса президента сбили планы многим людям из его вертикали. Депутатам, министрам и не только.

Ермака называли не первым, но и не вторым человеком в стране. Андрей Борисович принимал решения именем Владимира Зеленского и всей моновласти. Одной из привилегий была неприкосновенность. Защищенного Ермаком человека/компанию переставали видеть не только традиционные силовики и правоохранители, но даже НАБУ и САП (какие бы легенды они о себе ни слагали).

Показательный пример – не только мнимая группа Миндича, но и вполне реальные персонажи – такие, как глава Национального банка Андрей Пышный и инвестиционные банкиры из группы Investment Capital Ukraine (ICU). Теперь оба игрока могут потерять все, лишившись надежного прикрытия.

Пышный является открытым кумом Ермака, а ICU, похоже, скрыто управляет деньгами окружения Ермака. Оба были частью его власти. Даже конфликт между ними не изменил этого правила. В январе 2024 года Национальный банк отстранил Макара Пасенюка и Константина Стеценко от управления банком «Авангард». Но историю быстро замяли. Как и в других ситуациях, ICU вышли без последствий, а прямо сейчас (с разрешения главы НБУ) решают свою проблему. Ермак, как и положено, до самой «черной пятницы» обеспечивал обоим неприкосновенность.

Теперь они оказались в рискованном положении. Пышный успел нажить немало врагов, которые не могли до него добраться из-за Ермака. А за ICU накопилась добрая дюжина эпизодов, за которые компанию могут буквально разорвать на куски силовики нескольких государств.

Есть у них и «совместный проект». После полномасштабного вторжения Украина ликвидировала украинскую «дочку» «Сбербанка России». Среди прочих активов, тот владел государственными облигациями Украины на 9 млрд грн. По стечению обстоятельств, эти облигации «повисли» на счетах ICU и банка «Авангард». В конце 2022 года Министерство финансов их погасило, и на счетах «Авангарда» (под контролем ICU) оказались 9 млрд грн. Их нужно было перечислить в бюджет. Но ICU пошли в суд и на год заблокировали списание. Нацбанк «не заметил» и даже разрешил ребятам заработать дальше, что само по себе показательно.

Пасенюк и Стеценко вложили деньги в депозитные сертификаты НБУ, которые позволяли зарабатывать до 25% годовых. Дела шли неплохо, и только за год ICU заработали на облигациях «Сбербанка России» около 1 млрд грн. Дальше произошло по логике, хорошо описанной в мультфильме «Простоквашино»: корова государственная, а молоко – наше. Пасенюк и Стеценко решили вернуть 9 миллиардов государству, а проценты – забрать себе. В частности, они выплатили себе премии на 580 млн грн, которые вывели их за границу, обойдя запреты НБУ.

С кем поделились Пасенюк и Стеценко, я не знаю. Но подозреваю, что отблагодарить Пышного они забыли. Тот подобных вещей не прощает. НБУ провел проверки, «увидел» нарушения и отстранил Пасенюка и Стеценко от управления банком «Авангард». С подачи НБУ разгорелся скандал, и Кабинет Министров подал на ICU в суд, требуя вернуть государству 2,1 млрд грн.

Пасенюк и Стеценко попытались через суд «отбить» и деньги, и банк. Однако они проиграли.

Самое интересное началось дальше. Когда о публичной порке все забыли, Пасенюк и Стеценко получили от Пышного уникальную возможность. Уже несколько месяцев они ходят по рынку, предлагая купить у них «Авангард». Похоже, это хороший выход из ситуации, когда государство может выглядеть прилично, а владельцы ICU – уйти с деньгами.

Сам по себе факт такой продажи – уже токсичен для репутации главы НБУ. Ведь тот играет за спиной Кабинета Министров, помогая ICU втихаря избавиться от ценного актива. Скорее всего, Пасенюку и Стеценко уже никогда не вернули бы право управлять банком «Авангард», и банк пришлось бы ликвидировать. Поэтому, пока о скандале все забыли, НБУ разрешил банк продать.

Но и это не все. По данным моих источников, Нацбанк (читай Пышный) уже несколько раз продлевал срок продажи банка. Это уже тянет на подозрение в коррупции.

Даже это не все. Оказалось, «Авангард» сам по себе никому не интересен. Банк имел ценность исключительно как придаток к группе ICU, он позволял экономить на комиссионных и сохранять проведенные операции в тайне. Однако это не классический банк. Он не имеет клиентской базы, кредитов и карточного бизнеса. По сути, от банка там лишь лицензия и портфели ценных бумаг. Если кто-то хочет банк, рынком гуляют более привлекательные предложения. В частности, продаются «Львов» и «Полтава», а на горизонте маячит приватизация государственных «Сенса» и «Укргаза». На их фоне «Авангард» никому не интересен.

Поэтому очень вероятно, что ICU проведет фиктивную сделку. Чтобы не потерять «Авангард» полностью, она продаст банк в пользу подставной компании за символическую сумму. А дальше либо продолжит работать с ним, либо продаст позже. Возможно, для придания статуса рыночности этой угоне ICU подключили «Альтиус Капитал», который недавно оформил сделку по покупке гольф-клуба для Тимофея Милованова. Обратите внимание, что Милованов – это тоже окружение Ермака. Хотя с прошлой пятницы правильно говорить «когда-то был в окружении Ермака».

Ну и конечно, что подобная фиктивная сделка будет невозможной без разрешения НБУ. Хотя с «черной пятницы» вероятность такой услуги резко упала.

Если версия о фиктивной сделке имеет под собой основания, это окажется крайне токсичным и для Пышного, и для ICU. Особенно учитывая то, что Ермак больше не возглавляет Офис президента, и они по сути остались без покровителя во власти.

В общем, после отставки Ермака, наверное, зашатается кресло уже под Пышным. Глава НБУ успел накопить такое количество врагов, что ему действительно стоит оглядываться. Неприятности теперь могут «прилететь» с любой стороны.

Еще в разгар Миндич-гейта анонимные каналы в Телеграме начали обещать продолжение. Уже давно говорили, что действующая власть всерьез развернула игорный бизнес, сделав государственные банки частью системы сбора денег. Только ленивый не узнал, что Тимур Миндич назначил «смотрящего» за «Сенс Банком», а главный его интерес – обслуживание финансовых потоков от игорного бизнеса. Конечно, все это не могло произойти без Пышного.

Также у Пышного есть другие поводы для беспокойства. Кумовство с Ермаком до сих пор гарантировало неприкосновенность для него лично в старых делах. Например, его не трогали в деле торгового центра «Гулливер», по схеме с депозитными сертификатами и по другим многочисленным эпизодам.

Группе ICU тоже вряд ли позавидуешь. Еще со времен Януковича за ними накопилось множество эпизодов, которые могут привести к лишению права работать на украинском рынке. Возможны также уголовные дела за сотрудничество с подсанкционными лицами. Вероятно, ICU до сих пор обслуживают деньги Порошенко и Григоришина (оба под санкциями), а также имеют соглашения с российским ВТБ (под международными санкциями).

Но главная опасность, угрожающая группе, – это огласка. Например, существует стойкое подозрение, что ICU «сидят» в печально известных варрантах Яресько. Опосредованно на это указывает тот факт, что компания Cleary Gottlieb выступает и действующим юридическим советником ICU, и советником держателей варрантов. Вполне возможно, у них «сидело» также окружение Ермака.

Разглашение этих и многих других эпизодов способно лишить группу лицензии уже в Лондоне, а также повлечь расследования со стороны FCA (финансовый регулятор Британии).

Все эти риски ждали своего часа, пока Ермак возглавлял Офис Президента. Теперь, совершенно неожиданно они взорвались. Еще вчера хозяева судьбы превратились в преследуемых. Действительно, это «черная пятница». Жизнь имеет чувство юмора.

Автор Олег Постернак