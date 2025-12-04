Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого

Pantone назвал цвет 2026 года, выбрав "волнистый белый, наполненный спокойствием" под названием Cloud Dancer, о чем Институт цвета сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Представляем цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Возвышенный нейтральный белый, чье воздушное присутствие словно шепот спокойствия и умиротворения в шумном мире", - указали в институте.

В описании к такому выбору отмечается, что "PANTONE 11-4201 Cloud Dancer символизирует успокаивающее влияние в обществе, заново открывающем для себя ценность спокойного размышления тихих раздумий".

"Волнистый белый цвет, наполненный спокойствием, он приглашает к настоящему расслаблению и сосредоточению, позволяя разуму блуждать, а творчеству дышать. В движении и на паузе, цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, колеблется между легким и эфирным, живым спокойствием, приглашающим к обновлению, видению в покое и творческому высвобождению", - сказано в описании.

Как отмечает The New York Times, это впервые, когда Pantone выбрал оттенок белого за 26 лет, в течение которых компания выбирает цвет года.

BBC указывает, что это "ванильный оттенок белого".

В то же время, как указано, прогнозисты трендов WGSN провозгласили бирюзовый своим цветом 2026 года некоторое время назад, тогда как другие эксперты по дизайну утверждают, что землистые тона будут популярными в следующем году.

Pantone, однако, остается верен своему решению относительно белого цвета. "Cloud Dancer выражает наше стремление к будущему, свободному от токсичности и излишеств", - заявил BBC Ли Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, глобального прогнозиста цветов. И в мире, переполненном шумом и гиперсвязью, Pantone настаивает на том, что пустота – это суть, расчистка поля; мягкая посадка для перевозбужденных умов.

Дополнение

С 1999 года Pantone выбирает цвет, который будет характеризовать культуру следующего года.