Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Институт цвета Pantone выбрал PANTONE 11-4201 Cloud Dancer цветом 2026 года, назвав его "волнистым белым, наполненным спокойствием". Это первый выбор оттенка белого за 26 лет существования программы "Цвет года" от Pantone.
Pantone назвал цвет 2026 года, выбрав "волнистый белый, наполненный спокойствием" под названием Cloud Dancer, о чем Институт цвета сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Представляем цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Возвышенный нейтральный белый, чье воздушное присутствие словно шепот спокойствия и умиротворения в шумном мире", - указали в институте.
В описании к такому выбору отмечается, что "PANTONE 11-4201 Cloud Dancer символизирует успокаивающее влияние в обществе, заново открывающем для себя ценность спокойного размышления тихих раздумий".
"Волнистый белый цвет, наполненный спокойствием, он приглашает к настоящему расслаблению и сосредоточению, позволяя разуму блуждать, а творчеству дышать. В движении и на паузе, цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, колеблется между легким и эфирным, живым спокойствием, приглашающим к обновлению, видению в покое и творческому высвобождению", - сказано в описании.
Как отмечает The New York Times, это впервые, когда Pantone выбрал оттенок белого за 26 лет, в течение которых компания выбирает цвет года.
BBC указывает, что это "ванильный оттенок белого".
В то же время, как указано, прогнозисты трендов WGSN провозгласили бирюзовый своим цветом 2026 года некоторое время назад, тогда как другие эксперты по дизайну утверждают, что землистые тона будут популярными в следующем году.
Pantone, однако, остается верен своему решению относительно белого цвета. "Cloud Dancer выражает наше стремление к будущему, свободному от токсичности и излишеств", - заявил BBC Ли Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, глобального прогнозиста цветов. И в мире, переполненном шумом и гиперсвязью, Pantone настаивает на том, что пустота – это суть, расчистка поля; мягкая посадка для перевозбужденных умов.
Дополнение
С 1999 года Pantone выбирает цвет, который будет характеризовать культуру следующего года.