Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого

12:31 • 5234 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 14475 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 10664 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 12380 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 13533 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 23982 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 40264 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35333 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45345 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 59352 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Эксклюзивы
Популярные новости
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 22294 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 28182 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 14194 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 14066 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 8746 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 28341 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 59352 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 50921 просмотра
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 14176 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 22812 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 67644 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 70690 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 124444 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Институт цвета Pantone выбрал PANTONE 11-4201 Cloud Dancer цветом 2026 года, назвав его "волнистым белым, наполненным спокойствием". Это первый выбор оттенка белого за 26 лет существования программы "Цвет года" от Pantone.

Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого

Pantone назвал цвет 2026 года, выбрав "волнистый белый, наполненный спокойствием" под названием Cloud Dancer, о чем Институт цвета сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Представляем цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Возвышенный нейтральный белый, чье воздушное присутствие словно шепот спокойствия и умиротворения в шумном мире", - указали в институте.

В описании к такому выбору отмечается, что "PANTONE 11-4201 Cloud Dancer символизирует успокаивающее влияние в обществе, заново открывающем для себя ценность спокойного размышления тихих раздумий".

"Волнистый белый цвет, наполненный спокойствием, он приглашает к настоящему расслаблению и сосредоточению, позволяя разуму блуждать, а творчеству дышать. В движении и на паузе, цвет Pantone 2026 года, PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, колеблется между легким и эфирным, живым спокойствием, приглашающим к обновлению, видению в покое и творческому высвобождению", - сказано в описании.

Как отмечает The New York Times, это впервые, когда Pantone выбрал оттенок белого за 26 лет, в течение которых компания выбирает цвет года.

BBC указывает, что это "ванильный оттенок белого".

В то же время, как указано, прогнозисты трендов WGSN провозгласили бирюзовый своим цветом 2026 года некоторое время назад, тогда как другие эксперты по дизайну утверждают, что землистые тона будут популярными в следующем году.

Pantone, однако, остается верен своему решению относительно белого цвета. "Cloud Dancer выражает наше стремление к будущему, свободному от токсичности и излишеств", - заявил BBC Ли Айсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, глобального прогнозиста цветов. И в мире, переполненном шумом и гиперсвязью, Pantone настаивает на том, что пустота – это суть, расчистка поля; мягкая посадка для перевозбужденных умов.

Дополнение

С 1999 года Pantone выбирает цвет, который будет характеризовать культуру следующего года.

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Тренд
Бренд
Социальная сеть
The New York Times