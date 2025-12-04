Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда

Европейские лоукост-авиакомпании готовятся вернуться в Украину, как только будет подписано мирное соглашение, которое позволит украинским аэропортам вновь открыться для путешественников, на фоне того, как они прогнозируют бум "катастрофического туризма", а также возвращение людей в страну, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Wizz Air заявила, что планирует разместить 15 самолетов в стране в течение двух лет после заключения мирного соглашения, и это количество вырастет до 50 через семь лет, тогда как Ryanair заявила, что может возобновить услуги в течение двух недель с момента любого соглашения.

Мы это спланировали, как только воздушное пространство откроется, мы очень быстро возобновим свою деятельность. Возобновление работы будет для нас значительной возможностью – сказал генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади Financial Times.

Помимо волны возвращения украинцев и значительных работ по реконструкции, Варади предсказал волну "катастрофического туризма" в стране, когда путешественники посещают районы, пострадавшие от техногенных или стихийных бедствий. "Когда пала Берлинская стена, миллионы людей поехали туда, чтобы увидеть ее", – сказал он.

Wizz, штаб-квартира которой находится в Венгрии, была крупнейшей неукраинской авиакомпанией, работавшей в стране до того, как вторжение москвы в 2022 году заставило международные авиакомпании прекратить свою деятельность. Осуществив более 5000 рейсов в Украину в 2021 году, группа была третьим по величине перевозчиком после российского "аэрофлота" и Windrose, украинской чартерной группы, в том году.

В 2019 году, что стало пиком авиаперевозок до пандемии, в Украину прилетело около 15 миллионов пассажиров. По данным авиационной консалтинговой компании Cirium, в 2021 году, за год до вторжения россии, авиакомпания перевезла около 10,8 миллиона человек.

Руководители Ryanair посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львов и Одессу.

Мы начнем продажу рейсов в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать – сказал главный исполнительный директор Эдди Уилсон в интервью на этой неделе.

Он сказал, что авиакомпания, имеющая самолеты, базирующиеся в 95 аэропортах по всей Европе, может открыть маршруты с любой из своих баз, не нарушая работу остальной части своей сети, что позволит перевозчику двигаться быстрее, чем конкуренты с меньшим количеством баз.

"Вы можете летать из Дублина, Шеннона, Корка, через всю Великобританию или Европу, у вас может быть три, четыре, пять рейсов в неделю. Вы можете легко изменить направление в Украине, - сказал он. - Не будет никаких трудностей с перевозкой туда 4 миллионов пассажиров".

EasyJet, которая ранее не летала в Украину, также изучает возможность открытия маршрутов туда. Главный исполнительный директор Кентон Джарвис сказал, что страна обещает стать "крупнейшим строительным проектом Европы", а люди "захотят вернуться домой, когда дома будет безопасно".

"Это отсутствующая часть Европы сейчас", – сказал он.

С операционной точки зрения, управление воздушным движением может быть начато достаточно быстро, все зависит от состояния аэропортов и взлетно-посадочных полос, а также от обеспечения того, чтобы терминалы и взлетно-посадочные полосы работали в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности - отметил он.

В отличие от Wizz и Ryanair, авиакомпания не планирует базироваться в Украине в ближайшее время.

Управление авиационной безопасности ЕС в настоящее время советует авиакомпаниям не летать над воздушным пространством Украины или не приземляться в стране.

"Воздушное пространство и критическая инфраструктура, включая аэропорты, подвергаются военным действиям, что создает риски для безопасности гражданских самолетов. В частности, существует риск как преднамеренного нацеливания, так и неправильной идентификации гражданских самолетов", - предупреждают там.

В 2014 году, отмечает издание, рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит во время полета над восточной Украиной.

"Данные Cirium показывают, что только одна авиакомпания - российский бюджетный перевозчик Smartavia - регистрировала рейсы в страну за последние два года", - говорится в публикации.

Возобновление полетов в Украину: чьи самолеты хотят осуществить первые авиасообщения