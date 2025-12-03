"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Эксклюзив
09:21 • 226 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 13301 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 22957 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 21089 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 33248 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 71936 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 48294 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 38859 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33876 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 59574 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.2м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Песков сообщил, будет ли перемирие на Новый год3 декабря, 02:43 • 8802 просмотра
Принц Эндрю не получит 600 тысяч долларов компенсации за выселение из Royal Lodge03:42 • 11383 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 17306 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 13111 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист06:33 • 11207 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 13312 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 31693 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 41255 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 39576 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 40550 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Елена Зеленская
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Республика Ирландия
Германия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 49766 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 52017 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 107483 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 81648 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 97542 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Фокс Ньюс
Дипломатка

"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Дональда Трампа, владимира путина и Владимира Зеленского гостями своей мечты на ужине. Он также поделился своими мыслями относительно возможного меню, включая стейки и картофель фри.

"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гостями его мечты на ужине были бы президент США Дональд Трамп, глава кремля владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сказал в интервью в подкасте The Katie Miller Podcast, пишет УНН.

Детали

"На данный момент, я думаю, это были бы президент Трамп, владимир путин и Зеленский. Посмотрим, что произойдет", - сказал Хегсет в ответ на вопрос, если бы он мог устроить ужин с тремя живыми людьми, кто бы сел за стол и что бы они ели.

"О, что мы едим? Я не буду комментировать. Что угодно. Стейки, знаете, все, что пожелает президент. Посмотрим, что произойдет. Это был бы ужин для мира", - указал Хегсет.

На комментарий о стейке и картошке фри от интервьюера, Хегсет сказал: "Готово. И российская заправка. Да. Или заправка "Тысяча островов" на салате. Да. Люблю это", - отметил он.

"Это цвета Америки": вице-президент США прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским19.10.25, 04:44 • 9950 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Пит Хегсетх
Пентагон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина