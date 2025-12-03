"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Киев • УНН
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Дональда Трампа, владимира путина и Владимира Зеленского гостями своей мечты на ужине. Он также поделился своими мыслями относительно возможного меню, включая стейки и картофель фри.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гостями его мечты на ужине были бы президент США Дональд Трамп, глава кремля владимир путин и Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сказал в интервью в подкасте The Katie Miller Podcast, пишет УНН.
Детали
"На данный момент, я думаю, это были бы президент Трамп, владимир путин и Зеленский. Посмотрим, что произойдет", - сказал Хегсет в ответ на вопрос, если бы он мог устроить ужин с тремя живыми людьми, кто бы сел за стол и что бы они ели.
"О, что мы едим? Я не буду комментировать. Что угодно. Стейки, знаете, все, что пожелает президент. Посмотрим, что произойдет. Это был бы ужин для мира", - указал Хегсет.
На комментарий о стейке и картошке фри от интервьюера, Хегсет сказал: "Готово. И российская заправка. Да. Или заправка "Тысяча островов" на салате. Да. Люблю это", - отметил он.
