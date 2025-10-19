"Это цвета Америки": вице-президент США прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в поддержку главы Пентагона Пита Хегсета после спора из-за цвета его галстука. Галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины, некоторые назвали "российским". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Джей Ди Вэнса в соцсети Х.
Детали
Вэнс отреагировал на сообщение бывшего офицера армии США и нынешнего блогера Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра обороны.
"Пит Хегсет сегодня появился на встрече в Белом доме вместе с президентом Зеленским в галстуке с российским триколором. Эти люди любят путина и россию", - написал блогер.
"Или, возможно, он был одет в цвета Америки",- ответил Вэнс в соцсети Х.
Напомним
Министр обороны США Пит Хегсет появился на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в галстуке цветов российского флага. При этом платок в его кармане был оформлен в цветах американского флага.