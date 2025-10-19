$41.640.00
"Это цвета Америки": вице-президент США прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал главу Пентагона Пита Хегсета после спора о цвете его галстука. Некоторые назвали галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины, "российским".

"Это цвета Америки": вице-президент США прокомментировал "российский галстук" Хегсета на встрече с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в поддержку главы Пентагона Пита Хегсета после спора из-за цвета его галстука. Галстук, который Хегсет надел на встречу президентов США и Украины, некоторые назвали "российским". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Джей Ди Вэнса в соцсети Х.

Детали

Вэнс отреагировал на сообщение бывшего офицера армии США и нынешнего блогера Джейка Бро, который одним из первых обратил внимание на цвет галстука министра обороны.

"Пит Хегсет сегодня появился на встрече в Белом доме вместе с президентом Зеленским в галстуке с российским триколором. Эти люди любят путина и россию", - написал блогер.  

"Или, возможно, он был одет в цвета Америки",- ответил Вэнс в соцсети Х. 

Напомним

Министр обороны США Пит Хегсет появился на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в галстуке цветов российского флага. При этом платок в его кармане был оформлен в цветах американского флага.

Вита Зеленецкая

