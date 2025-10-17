Міністр оборони США Гегсет одягнув краватку кольорів російського прапора на зустріч Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет з'явився на зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у краватці кольорів російського прапора. При цьому хустинка в його кишені була оформлена в кольорах американського прапора.
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом увагу журналістів привернув міністр оборони США Піт Гегсет. Посадовець з’явився на події у краватці, що мала кольори російського прапора – синій, червоний і білий, про це пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі українського та американського президентів очільник оборонного відомства США Піт Гегсет з'явився перед журналістами у краватці з кольорами російського прапора.
Водночас хустинка в кишені піджака Гегсета була оформлена у кольорах американського прапора.
Нагадаємо
Президент України проводить зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. Після недовготривалого спілкування із журналістами відкрита частина зустрічі президентів завершилася. Лідери перейшли до переговорів за зачиненими дверима.