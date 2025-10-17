Зеленський і Трамп перейшли до закритої частини переговорів у Білому домі

У Вашингтоні завершилася відкрита частина зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Після короткого спілкування з пресою журналістів попросили залишити зал, і сторони перейшли до переговорів за зачиненими дверима, пише УНН.

Деталі

Закрита частина зустрічі має стати ключовою -- очікується, що лідери обговорять питання військової підтримки України, перспективи мирного врегулювання війни та двосторонні відносини між Києвом і Вашингтоном.

Нагадаємо

17 жовтня Президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Його зустрів американський лідер Дональд Трамп.

Politico писало, що на тлі запланованих переговорів Трампа і Зеленського і після заяв американського лідера про "наступ" Україна розглядає зустріч у п'ятницю для забезпечення необхідного сучасного озброєння.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk.

Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну.

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну.

Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Трамп розповів, що тема Tomahawk підіймалась під час розмови з путіним.

Глава Білого дому, зауважив, що США мають велику кількість цих ракет, але вони потрібні самій країні.

За словами помічника лідера рф юрія ушакова, телефонна розмова між путіним і Трампом, була ініційована російською стороною. путін повідомив Трампу про начебто стратегічну ініціативу російських військ по всій лінії фронту та наголосив, що застосування "Т