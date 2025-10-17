$41.640.12
Зеленский и Трамп перешли к закрытой части переговоров в Белом доме

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Открытая часть встречи президентов США и Украины завершилась. Лидеры перешли к переговорам за закрытыми дверями, где обсудят военную поддержку, мирное урегулирование и двусторонние отношения.

Зеленский и Трамп перешли к закрытой части переговоров в Белом доме

В Вашингтоне завершилась открытая часть встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. После короткого общения с прессой журналистов попросили покинуть зал, и стороны перешли к переговорам за закрытыми дверями, пишет УНН.

Подробности

Закрытая часть встречи должна стать ключевой — ожидается, что лидеры обсудят вопросы военной поддержки Украины, перспективы мирного урегулирования войны и двусторонние отношения между Киевом и Вашингтоном.

Напомним

17 октября Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Его встретил американский лидер Дональд Трамп.

Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну.

Также Трамп подчеркивал, что Россия не хочет завершать войну.

Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября, накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между РФ и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с Путиным.

Глава Белого дома отметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.

По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор между Путиным и Трампом был инициирован российской стороной. Путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Т

Степан Гафтко

