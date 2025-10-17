Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хэгсет появился на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в галстуке цветов российского флага. При этом платок в его кармане был оформлен в цветах американского флага.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом внимание журналистов привлек министр обороны США Пит Хегсет. Чиновник появился на мероприятии в галстуке, имевшем цвета российского флага – синий, красный и белый, об этом пишет УНН.
Детали
Во время встречи украинского и американского президентов глава оборонного ведомства США Пит Хегсет появился перед журналистами в галстуке с цветами российского флага.
В то же время платок в кармане пиджака Хегсета был оформлен в цветах американского флага.
Напомним
Президент Украины проводит встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. После непродолжительного общения с журналистами открытая часть встречи президентов завершилась. Лидеры перешли к переговорам за закрытыми дверями.