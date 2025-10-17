$41.640.12
18:40 • 1928 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
18:26 • 4706 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17:56 • 7712 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17:29 • 10655 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
16:16 • 13800 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
14:20 • 17027 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
13:38 • 19500 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в УкраинеVideo
17 октября, 12:25 • 13368 просмотра
Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT
Эксклюзив
17 октября, 11:59 • 16484 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
17 октября, 11:57 • 14251 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Министр обороны США Пит Хэгсет появился на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в галстуке цветов российского флага. При этом платок в его кармане был оформлен в цветах американского флага.

Министр обороны США Хэгсет надел галстук цветов российского флага на встрече Зеленского и Трампа

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом внимание журналистов привлек министр обороны США Пит Хегсет. Чиновник появился на мероприятии в галстуке, имевшем цвета российского флага – синий, красный и белый, об этом пишет УНН.

Детали

Во время встречи украинского и американского президентов глава оборонного ведомства США Пит Хегсет появился перед журналистами в галстуке с цветами российского флага. 

В то же время платок в кармане пиджака Хегсета был оформлен в цветах американского флага. 

Напомним

Президент Украины проводит встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. После непродолжительного общения с журналистами открытая часть встречи президентов завершилась. Лидеры перешли к переговорам за закрытыми дверями.  

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Пит Хегсетх
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина