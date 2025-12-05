Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру

Война в Украине в конечном итоге будет закончена. Такое убеждение во время речи на праздничной церемонии зажжения огней на рождественской елке возле Белого дома выразил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, на прошлой неделе в войне в Украине погибли 8 тысяч солдат, а в течение месяца стороны потеряли 27 тысяч воинов.

Надо это остановить. Мы очень упорно работаем над этим. И мы устанавливаем мир по всему миру, урегулируя войны на уровнях, которых никто раньше не видел. Аж восемь таких. Мы ищем еще одну - россия-Украина. Если это возможно. И я думаю, что мы в конечном итоге этого достигнем - сказал президент США.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва якобы имели возможность раньше достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать".

