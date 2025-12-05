Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру

$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 8444 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 13680 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 16127 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 28502 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 24288 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37886 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21856 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21781 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21984 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30857 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Белорусский завод посуды "Сантекс" поставляет России ударные дроны в обход санкций – СМИ4 декабря, 18:03 • 3460 просмотра
Открыт к диалогу, но не к попыткам управлять расследованием через Facebook: Кравченко отреагировал на ажиотаж вокруг дела детектива НАБУ и его отца4 декабря, 18:13 • 3256 просмотра
ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны4 декабря, 18:20 • 4424 просмотра
Посланники Трампа встретятся с украинскими переговорщиками на фоне смягчения санкций против рф - СМИ4 декабря, 18:55 • 3952 просмотра
Премьер Британии о санкциях против ГРУ: моральная ответственность лежит на путине4 декабря, 19:10 • 2980 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 28502 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 29317 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 37886 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 45000 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 70494 просмотра
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Донецкая область
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 13572 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 27169 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 28414 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 73174 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75939 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дональд Трамп заявил, что война в Украине в конечном итоге закончится. США упорно работают над этим, "устанавливая мир по всему миру, урегулируя войны на уровнях, которых никто раньше не видел".

Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру

Война в Украине в конечном итоге будет закончена. Такое убеждение во время речи на праздничной церемонии зажжения огней на рождественской елке возле Белого дома выразил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, на прошлой неделе в войне в Украине погибли 8 тысяч солдат, а в течение месяца стороны потеряли 27 тысяч воинов.

Надо это остановить. Мы очень упорно работаем над этим. И мы устанавливаем мир по всему миру, урегулируя войны на уровнях, которых никто раньше не видел. Аж восемь таких. Мы ищем еще одну - россия-Украина. Если это возможно. И я думаю, что мы в конечном итоге этого достигнем

- сказал президент США.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва якобы имели возможность раньше достичь договоренностей о завершении войны, но "в своей мудрости решили этого не делать".

ЕС должен создать собственный мирный план для Украины, не полагаясь на Трампа – еврокомиссар обороны04.12.25, 20:20 • 4466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев