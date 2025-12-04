Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT

Переговоры по поддерживаемому США мирному плану для урегулирования войны РФ против Украины ведутся параллельно по четырем отдельным элементам, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что сейчас параллельно ведутся переговоры по четырем отдельным элементам. Один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничение будущей численности ее армии мирного времени и дальности ее ракет. Другие охватывают территорию, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности - говорится в публикации.

Как пишет издание, по словам официальных лиц, переговоры по войне РФ против Украины "приобретают иную форму, чем соглашение по Газе, что отражает совершенно иной характер конфликта".

Ожидается, что украинская делегация встретится в четверг, 4 декабря, с переговорщиками Трампа, "что подпитывает надежду на определенный прогресс". Но, пишет издание, глава кремля владимир путин на этой неделе снова дал понять, что не отступает от своих жестких требований, оставив посланников Трампа без какого-либо прорыва на их пятичасовой встрече с российским лидером в москве во вторник.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP