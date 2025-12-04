Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT

$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 15337 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26985 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29123 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40389 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 47079 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25857 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29047 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26023 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25858 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31072 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 16564 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 14545 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 13237 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 12465 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10884 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10968 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 47079 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 43205 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 58760 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 60804 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Франция
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 890 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 18390 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 63512 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 66677 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 120742 просмотра
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Переговоры по поддерживаемому США мирному плану для урегулирования войны РФ против Украины охватывают четыре элемента, включая суверенитет Украины, территорию, экономическое сотрудничество и европейскую безопасность. Украинская делегация встретится с переговорщиками Трампа 4 декабря, несмотря на жесткие требования Путина.

Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT

Переговоры по поддерживаемому США мирному плану для урегулирования войны РФ против Украины ведутся параллельно по четырем отдельным элементам, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Люди, знакомые с обсуждениями, говорят, что сейчас параллельно ведутся переговоры по четырем отдельным элементам. Один касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, таких как ограничение будущей численности ее армии мирного времени и дальности ее ракет. Другие охватывают территорию, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности

- говорится в публикации.

Как пишет издание, по словам официальных лиц, переговоры по войне РФ против Украины "приобретают иную форму, чем соглашение по Газе, что отражает совершенно иной характер конфликта".

Ожидается, что украинская делегация встретится в четверг, 4 декабря, с переговорщиками Трампа, "что подпитывает надежду на определенный прогресс". Но, пишет издание, глава кремля владимир путин на этой неделе снова дал понять, что не отступает от своих жестких требований, оставив посланников Трампа без какого-либо прорыва на их пятичасовой встрече с российским лидером в москве во вторник.

Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP04.12.25, 01:09 • 15346 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Украина