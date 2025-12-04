$42.200.13
20:25 • 1812 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 3668 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10777 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21461 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20602 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34432 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20386 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20811 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21045 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29356 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Силы обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и скопление живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска. Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага, а потери врага составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб

Силы обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ, а также нанесли удар по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи временно оккупированного Докучаевска в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ

- сообщили в Генштабе.

В Генштабе добавили, что завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.

"Поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар. Кроме этого, подтверждены результаты поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупированная территория Донецкой области). По подтвержденным данным потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными", - отметили в Генштабе.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области РФ и других важных объектов оккупантов - в том числе нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ и поста технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря.

Павел Башинский

