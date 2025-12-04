Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб

Силы обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ, а также нанесли удар по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи временно оккупированного Докучаевска в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам, в ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили одно из крупнейших химических предприятий агрессора - "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ - сообщили в Генштабе.

В Генштабе добавили, что завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий.

"Поражен один из цехов производства, на объекте зафиксирован пожар. Кроме этого, подтверждены результаты поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупированная территория Донецкой области). По подтвержденным данным потери противника составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными", - отметили в Генштабе.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области РФ и других важных объектов оккупантов - в том числе нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ и поста технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря.