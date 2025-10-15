$41.750.14
НПЗ РФ в кризисе: экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с начала 2022 года

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Экспорт очищенного топлива из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны, составив 1,88 миллиона баррелей в день за первые 10 дней октября. Это связано с ударами по НПЗ и экспортному узлу Усть-Луга, что привело к снижению производства ниже 5 миллионов баррелей в день.

НПЗ РФ в кризисе: экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с начала 2022 года

Продолжающиеся удары по НПЗ создали условия для существенного снижения поставок нефтепродуктов РФ. Экспорт очищенного топлива из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны России в Украине. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума, нефтяная промышленность на грани серьезного ограничения. По информации компании Vortex, на которую ссылается Bloomberg, общий объем морских поставок топлива в среднем составлял 1,88 миллиона баррелей в день за первые 10 дней октября.

Это самый низкий показатель по крайней мере с начала 2022 года.

- подчеркивает издание.

Что касается темпов восстановления, их уровень достаточно умеренный; Bloomberg при этом указывает на эффект ударов по экспортному узлу Усть-Луга, поскольку поставки российской нефти впоследствии снизились до рекордных уровней.

"Теневой флот" рф продолжает разливать нефть у берегов Европы - СМИ06.10.25, 16:38 • 3697 просмотров

Таким образом, кампания Украины по парализации нефтяной промышленности, похоже, имеет успех. Продукция российских нефтеперерабатывающих заводов остается на самом низком уровне с весны 2022 года - речь идет о проседании ниже 5 миллионов баррелей в день.

Справка

Экспорт нефти РФ остается ограниченным (ранее пораженное предприятие Усть-Луга обрабатывает более 60% российских поставок).

Снижение потока поставок. За наблюдаемый период октября уровень упал на 43% с сентябрьских уровней - до 198 000 баррелей в день (самый низкий показатель с января 2022 года).

Экспорт российского дизельного топлива

Поставки дизельного топлива и газойля выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем до почти 850 000 баррелей в день.

Потоки мазута снизились на 8% до 727 000 баррелей в день, что является самым низким показателем за три месяца.

Напомним

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина поразила 20% нефтеперерабатывающих заводов на территории России с помощью собственных дронов.

По данным на 7 октября: объем поставок российской нефти морем в последние четыре недели оставался близким к 16-месячному максимуму. Но удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам заставляли перенаправлять потоки на экспортные терминалы, вызывая нагрузку на эффективные мощности.

Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА14.10.25, 15:18 • 2776 просмотров

Игорь Тележников

