"Теневой флот" рф продолжает разливать нефть у берегов Европы - СМИ

Эксклюзив
12:45 • 5310 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 14575 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18026 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 21867 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 46915 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27524 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35140 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63427 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75719 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90893 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 11201 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 12872 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 22175 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25397 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13164 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 173156 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 101731 просмотра
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59547 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56416 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132046 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64420 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 65959 просмотра
"Теневой флот" рф продолжает разливать нефть у берегов Европы - СМИ

Киев • УНН

 • 1068 просмотра

Пять танкеров из российской армады, уклоняющейся от санкций, оставили нефтяные пятна у берегов Европы. Это подчеркивает неспособность континента обуздать теневой флот москвы.

"Теневой флот" рф продолжает разливать нефть у берегов Европы - СМИ

Суда, связанные с россией, продолжают разливать нефть у берегов Европы, несмотря на западные санкции, что подчеркивает неспособность континента обуздать так называемый теневой флот москвы, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно совместному расследованию некоммерческой журналистской группы SourceMaterial и POLITICO, в прошлом году по меньшей мере пять танкеров из российской армады, уклоняющейся от санкций, беспрепятственно продолжили плавание в европейских водах после того, как оставили нефтяные пятна у континента.

Два из этих судов попали под санкции со стороны Великобритании еще до того, как оставили нефтяные пятна.

ЕС готовит правовые основания для остановки судов российского "теневого флота" - СМИ04.10.25, 10:59 • 9812 просмотров

Эти новые разоблачения, основанные на спутниковых снимках неправительственной организации SkyTruth и данных о судоходстве с товарной платформы Kpler, были расследованием POLITICO 2024 года, документирующим разливы нефти российским теневым флотом. Они подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются западные правительства, пытаясь ограничить экспорт российской нефти и минимизировать риск экологической катастрофы в своих водах.

Эти инциденты – "огромная проблема", – заявил министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис. "Нам очень повезло, что сейчас не происходит никакой экологической катастрофы".

Как россия атакует Европу дронами: свр рф использует "теневой флот" - Коваленко06.10.25, 16:19 • 970 просмотров

Добавим

Издание отмечает, что в 2022 году Группа семи промышленно развитых стран ввела ценовое ограничение на мировые продажи нефти россией, которые составляют около четверти российского бюджета.

С тех пор москва все чаще поставляет свою нефть на растущей флотилии недостаточно застрахованных, ненадежных танкеров с непрозрачными структурами собственности. Этот теневой флот сейчас насчитывает 1300 судов, по данным морской аналитической фирмы Lloyd's List Intelligence, и его связывают с массовыми разливами нефти и повреждением критически важной подводной инфраструктуры.

Европейские правительства ввели санкции против отдельных танкеров, причем Брюссель в настоящее время внес в черный список 444 судна, запретив им швартоваться в портах ЕС или пользоваться западными услугами. Также есть надежда, что эти меры побудят правительства стран, не входящих в ЕС, где зарегистрированы танкеры, известные как государства флага, запретить им эксплуатацию. Великобритания ввела санкции против 450 судов.

Эксперты предупреждают, что запущенное состояние танкеров делает их более склонными к авариям и столкновениям, а их нечеткая собственность делает их неотслеживаемыми и неподотчетными западным властям. 

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Латвия
Великобритания
Европа