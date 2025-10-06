"Теневой флот" рф продолжает разливать нефть у берегов Европы - СМИ

Суда, связанные с россией, продолжают разливать нефть у берегов Европы, несмотря на западные санкции, что подчеркивает неспособность континента обуздать так называемый теневой флот москвы, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Согласно совместному расследованию некоммерческой журналистской группы SourceMaterial и POLITICO, в прошлом году по меньшей мере пять танкеров из российской армады, уклоняющейся от санкций, беспрепятственно продолжили плавание в европейских водах после того, как оставили нефтяные пятна у континента.

Два из этих судов попали под санкции со стороны Великобритании еще до того, как оставили нефтяные пятна.

Эти новые разоблачения, основанные на спутниковых снимках неправительственной организации SkyTruth и данных о судоходстве с товарной платформы Kpler, были расследованием POLITICO 2024 года, документирующим разливы нефти российским теневым флотом. Они подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются западные правительства, пытаясь ограничить экспорт российской нефти и минимизировать риск экологической катастрофы в своих водах.

Эти инциденты – "огромная проблема", – заявил министр энергетики Латвии Каспарс Мелнис. "Нам очень повезло, что сейчас не происходит никакой экологической катастрофы".

Добавим

Издание отмечает, что в 2022 году Группа семи промышленно развитых стран ввела ценовое ограничение на мировые продажи нефти россией, которые составляют около четверти российского бюджета.

С тех пор москва все чаще поставляет свою нефть на растущей флотилии недостаточно застрахованных, ненадежных танкеров с непрозрачными структурами собственности. Этот теневой флот сейчас насчитывает 1300 судов, по данным морской аналитической фирмы Lloyd's List Intelligence, и его связывают с массовыми разливами нефти и повреждением критически важной подводной инфраструктуры.

Европейские правительства ввели санкции против отдельных танкеров, причем Брюссель в настоящее время внес в черный список 444 судна, запретив им швартоваться в портах ЕС или пользоваться западными услугами. Также есть надежда, что эти меры побудят правительства стран, не входящих в ЕС, где зарегистрированы танкеры, известные как государства флага, запретить им эксплуатацию. Великобритания ввела санкции против 450 судов.

Эксперты предупреждают, что запущенное состояние танкеров делает их более склонными к авариям и столкновениям, а их нечеткая собственность делает их неотслеживаемыми и неподотчетными западным властям.