"Тіньовий флот" рф продовжує розливати нафту біля берегів Європи - ЗМІ

Судна, пов'язані з росією, продовжують розливати нафту біля берегів Європи, незважаючи на західні санкції, що підкреслює нездатність континенту приборкати так званий тіньовий флот москви, передає УНН із посиланням на Politico.

Згідно з спільним розслідуванням некомерційної журналістської групи SourceMaterial і POLITICO, минулого року щонайменше п'ять танкерів з російської армади, що ухиляється від санкцій, безперешкодно продовжили плавання в європейських водах після того, як залишили нафтові плями біля континенту.

Два з цих суден потрапили під санкції з боку Великої Британії ще до того, як залишили нафтові плями.

Ці нові викриття, засновані на супутникових знімках неурядової організації SkyTruth і даних про судноплавство з товарної платформи Kpler, були розслідуванням POLITICO 2024 року, що документує розливи нафти російським тіньовим флотом. Вони наголошують на труднощах, з якими стикаються західні уряди, намагаючись обмежити експорт російської нафти та мінімізувати ризик екологічної катастрофи у своїх водах.

Ці інциденти – "величезна проблема", – заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс. "Нам дуже пощастило, що зараз не відбувається жодної екологічної катастрофи".

Видання зауважує, що у 2022 році Група семи промислово розвинених країн запровадила цінове обмеження на світові продажі нафти росією, які становлять близько чверті російського бюджету.

Відтоді москва все частіше постачає свою нафту на зростаючій флотилії недостатньо застрахованих, ненадійних танкерів з непрозорими структурами власності. Цей тіньовий флот зараз налічує 1300 суден, за даними морської аналітичної фірми Lloyd's List Intelligence, і його пов'язують з масовими розливами нафти та пошкодженням критично важливої ​​підводної інфраструктури.

Європейські уряди запровадили санкції проти окремих танкерів, причому Брюссель наразі вніс до чорного списку 444 судна, заборонивши їм швартуватися в портах ЄС або користуватися західними послугами. Також є надія, що ці заходи спонукають уряди країн, що не входять до ЄС, де зареєстровані танкери, відомі як держави прапора, заборонити їм експлуатацію. Велика Британія запровадила санкції проти 450 суден.

Експерти попереджають, що занедбаний стан танкерів робить їх більш схильними до аварій та зіткнень, а їхня нечітка власність робить їх невідстежуваними та непідзвітними західній владі.