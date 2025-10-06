$41.230.05
Ексклюзив
12:45
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Тіньовий флот" рф продовжує розливати нафту біля берегів Європи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

П'ять танкерів з російської армади, що ухиляється від санкцій, залишили нафтові плями біля берегів Європи. Це підкреслює нездатність континенту приборкати тіньовий флот москви.

"Тіньовий флот" рф продовжує розливати нафту біля берегів Європи - ЗМІ

Судна, пов'язані з росією, продовжують розливати нафту біля берегів Європи, незважаючи на західні санкції, що підкреслює нездатність континенту приборкати так званий тіньовий флот москви, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Згідно з спільним розслідуванням некомерційної журналістської групи SourceMaterial і POLITICO, минулого року щонайменше п'ять танкерів з російської армади, що ухиляється від санкцій, безперешкодно продовжили плавання в європейських водах після того, як залишили нафтові плями біля континенту.

Два з цих суден потрапили під санкції з боку Великої Британії ще до того, як залишили нафтові плями.

ЄС готує правові підстави для зупинки суден російського "тіньового флоту" - ЗМІ04.10.25, 10:59 • 9812 переглядiв

Ці нові викриття, засновані на супутникових знімках неурядової організації SkyTruth і даних про судноплавство з товарної платформи Kpler, були розслідуванням POLITICO 2024 року, що документує розливи нафти російським тіньовим флотом. Вони наголошують на труднощах, з якими стикаються західні уряди, намагаючись обмежити експорт російської нафти та мінімізувати ризик екологічної катастрофи у своїх водах.

Ці інциденти – "величезна проблема", – заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс. "Нам дуже пощастило, що зараз не відбувається жодної екологічної катастрофи".

Як росія атакує Європу дронами: сзр рф використовує "тіньовий флот" - Коваленко06.10.25, 16:19 • 1104 перегляди

Додамо

Видання зауважує, що у 2022 році Група семи промислово розвинених країн запровадила цінове обмеження на світові продажі нафти росією, які становлять близько чверті російського бюджету.

Відтоді москва все частіше постачає свою нафту на зростаючій флотилії недостатньо застрахованих, ненадійних танкерів з непрозорими структурами власності. Цей тіньовий флот зараз налічує 1300 суден, за даними морської аналітичної фірми Lloyd's List Intelligence, і його пов'язують з масовими розливами нафти та пошкодженням критично важливої ​​підводної інфраструктури.

Європейські уряди запровадили санкції проти окремих танкерів, причому Брюссель наразі вніс до чорного списку 444 судна, заборонивши їм швартуватися в портах ЄС або користуватися західними послугами. Також є надія, що ці заходи спонукають уряди країн, що не входять до ЄС, де зареєстровані танкери, відомі як держави прапора, заборонити їм експлуатацію. Велика Британія запровадила санкції проти 450 суден.

Експерти попереджають, що занедбаний стан танкерів робить їх більш схильними до аварій та зіткнень, а їхня нечітка власність робить їх невідстежуваними та непідзвітними західній владі. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Латвія
Велика Британія
Європа