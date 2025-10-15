Україна уразила 20% російських НПЗ, спричинивши дефіцит пального - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уразила 20% нафтопереробних заводів на території росії за допомогою власних дронів. Це призвело до дефіциту газу та бензину на їхніх заправних станціях, і такі операції триватимуть.
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уразила 20% нафтопереробних заводів на території росії. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції за результатами засідання "Рамштайн", передає УНН.
Сьогодні ми обговорювали успішні результати операцій далекого ураження, які Україна здійснює за допомогою власних дронів, дронів далекого ураження, і фактично ми підрахували, що уразили 20% нафтопереробних заводів на території росії, що призвело до дефіциту газу та бензину на їхніх заправних станціях. Ми можемо бачити черги автомобілів у росії, і ми будемо продовжувати такі операції
За його словами, удари спрямові спрямовані проти нафтопереробних заводів, проти військової інфраструктури, яка приносить додаткові гроші і забезпечує логістику для підтримки війни в Україні.
Тому я б сказав, що це дуже гуманні операції, тому що ми дуже точні в наших операціях і дуже обережні
Нагадаємо
Міжнародне енергетичне агентство в останньому щомісячному звіті щодо ринку нафти повідомляє про те, що удари безпілотників стримуватимуть темпи переробки нафти на російських НПЗ як мінімум до середини 2026 року.