Україна уразила 20% російських НПЗ, спричинивши дефіцит пального - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна уразила 20% нафтопереробних заводів на території росії. Про це Шмигаль заявив під час пресконференції за результатами засідання "Рамштайн", передає УНН.

Сьогодні ми обговорювали успішні результати операцій далекого ураження, які Україна здійснює за допомогою власних дронів, дронів далекого ураження, і фактично ми підрахували, що уразили 20% нафтопереробних заводів на території росії, що призвело до дефіциту газу та бензину на їхніх заправних станціях. Ми можемо бачити черги автомобілів у росії, і ми будемо продовжувати такі операції