Украина поразила 20% российских НПЗ, вызвав дефицит топлива - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина поразила 20% нефтеперерабатывающих заводов на территории россии с помощью собственных дронов. Это привело к дефициту газа и бензина на их заправочных станциях, и такие операции будут продолжаться.
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина поразила 20% нефтеперерабатывающих заводов на территории россии. Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции по результатам заседания "Рамштайн", передает УНН.
Сегодня мы обсуждали успешные результаты операций дальнего поражения, которые Украина осуществляет с помощью собственных дронов, дронов дальнего поражения, и фактически мы подсчитали, что поразили 20% нефтеперерабатывающих заводов на территории россии, что привело к дефициту газа и бензина на их заправочных станциях. Мы можем видеть очереди автомобилей в россии, и мы будем продолжать такие операции
По его словам, удары направлены против нефтеперерабатывающих заводов, против военной инфраструктуры, которая приносит дополнительные деньги и обеспечивает логистику для поддержки войны в Украине.
Поэтому я бы сказал, что это очень гуманные операции, потому что мы очень точны в наших операциях и очень осторожны
Напомним
Международное энергетическое агентство в последнем ежемесячном отчете по рынку нефти сообщает о том, что удары беспилотников будут сдерживать темпы переработки нефти на российских НПЗ как минимум до середины 2026 года.