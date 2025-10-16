Среди приоритетов - более широкая база и диверсификация: в Индии ответили Трампу на тему нефти из РФ

Власти Индии прокомментировали слова Дональда Трампа об отказе от российской нефти. Дели заявил, что приоритетом является защита интересов индийского потребителя и диверсификация источников энергоснабжения.

Власти Индии прокомментировали слова президента Дональда Трампа о том, что премьер страны Южной Азии Нарендра Моди "пообещал больше не покупать нефть у россии". Передает УНН со ссылкой на сайт индийского ведомства. Детали Нью-Дели прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Индия согласна отказаться от закупки российской нефти. В заявлении представителя министерства иностранных дел Индии Рандхира Джайсвала отмечается, что "Индия является значительным импортером нефти и газа", и указан ряд деталей по этому поводу: Нашим постоянным приоритетом является защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации. Наша импортная политика полностью руководствуется этой целью - заявил представитель Министерства иностранных дел Индии. В контексте сотрудничества с США, Джайсвал отметил следующее: Для обеспечения стабильных цен на энергоносители и надежности поставок Индия расширяет источники энергоснабжения в соответствии с рыночными условиями. - соответствующая информация была объявлена представителем Дели. Также он сообщил, что нынешняя администрация США "проявила заинтересованность в углублении энергетического сотрудничества с Индией". Представитель МИД Индии отметил, что "переговоры продолжаются". Дополнение О том, что в США возлагают надежды на согласие Нью-Дели открыть рынки для сырой нефти и нефтепродуктов из США, указывал в сентябре 2025 года Серхио Гор, назначенный посол США в Индии. Напомним Президент США Дональд Трамп заявлял недавно о решении властей Индии прекратить закупку российской нефты. Ранее США ввели 50-процентные пошлины на индийские товары из-за этих закупок. НПЗ РФ в кризисе: экспорт российских нефтепродуктов упал до минимума с начала 2022 года