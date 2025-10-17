Індія припиняє закупівлі російської нафти, а Угорщина певним чином "застрягла" - президент США
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Індія повністю припиняє закупівлі російської нафти. Угорщина, через єдиний трубопровід та внутрішнє розташування, не може швидко змінити ситуацію.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія повністю припиняє закупівлі російської нафти, тоді як Угорщина через свій єдиний трубопровід та внутрішнє розташування начебто не може швидко змінити ситуацію. Про це він заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Індія більше не купуватиме російську нафту, а Угорщина певним чином застрягла, бо в них один трубопровід... і вони розташовані всередині... — у них немає моря... але Індія не купуватиме нафту в росії
Раніше УНН писав, що індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт російської нафти на 50% після "продуктивних торгівельних переговорів" зі США. Вашингтон кілька місяців тиснув на Індію щодо відмови від російської нафти.