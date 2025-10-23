$41.740.01
Цены на нефть выросли на 3% после санкций США против "роснефти" и "лукойла"

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили на 3% после того, как США ввели санкции против "роснефти" и "лукойла", что заставило индийских покупателей пересмотреть закупки. Это привело к росту цен на нефть, но эксперты сомневаются в долгосрочном структурном сдвиге на рынке.

Цены на нефть выросли на 3% после санкций США против "роснефти" и "лукойла"

Цены на нефть подскочили на 3% в четверг, закрепив рост предыдущей сессии, на фоне того, как индийские покупатели начали пересматривать свои закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против основных поставщиков - "роснефть" и "лукойл" - из-за войны в Украине, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,94, или на 3,1%, до $64,53 за баррель к 04:28 по Гринвичу (07:28 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $1,89, или на 3,2%, до $60,39.

США заявили о готовности принять дальнейшие меры, призвав москву к немедленному прекращению огня в войне в Украине.

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против компаний "роснефть" и "лукойл". Страны ЕС также одобрили 19-й пакет санкций против россии в связи с войной, который включает запрет на импорт российского СПГ.

ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России22.10.25, 22:25 • 25256 просмотров

"Новые санкции президента Трампа, затрагивающие крупнейшие российские нефтяные компании, направлены на то, чтобы лишить кремль военных доходов. Этот шаг может ограничить физические потоки российской нефти и заставить покупателей перенаправить ее на открытый рынок", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Сразу после объявления американских санкций фьючерсы на нефть марки Brent и WTI выросли более чем на 2 доллара за баррель, чему также способствовало неожиданное сокращение запасов в США.

"Роснефть" и "Лукойл": США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний23.10.25, 00:40 • 13151 просмотр

"Если Нью-Дели сократит закупки под давлением США, мы можем увидеть, как спрос в Азии переориентируется на американскую нефть, что поднимет цены на атлантическом нефтяном рынке", - добавила она.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы заявили, что пересматривают свои закупки российской нефти, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от компаний "роснефть" и "лукойл" после введения санкций США.

Тем временем, частная компания Reliance Industries, крупнейший покупатель российской нефти в Индии, заявила о планах скорректировать импорт нефти из москвы в соответствии с рекомендациями индийского правительства.

Источники сообщили, что Reliance планирует резко сократить импорт российской нефти из-за санкций ЕС и США, а другие индийские нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, также осуществят значительное сокращение.

Однако скептицизм на рынке относительно того, приведут ли санкции США к реальному фундаментальному сдвигу в соотношении спроса и предложения, ограничил рост цен на нефть.

Новые санкции, безусловно, повышают ставки в отношениях между США и россией, но я считаю, что скачок цен на нефть скорее является спонтанной реакцией рынков, нежели структурным сдвигом

- заявил директор по анализу мирового рынка Rystad Energy Клаудио Галимберти.

"Пока что почти все санкции против россии, введенные за последние 3,5 года, не смогли существенно повлиять ни на объемы добычи страны, ни на доходы от продажи нефти", - сказал он, добавив, что некоторые покупатели российской нефти в Индии и Китае продолжали закупки.

В ближайшей перспективе рынки ожидают, что избыток поставок ОПЕК+, обусловленный отменой сокращения добычи, станет ключевым фактором ценообразования.

"Три фактора, за которыми я буду следить в ноябре, - это сокращение ОПЕК+, накопление Китаем запасов нефти и войны в Украине и на Ближнем Востоке, в указанном порядке", - сказал Галимберти.

Ключевым фактором для стабилизации цен на нефть в 2026 году станет дефицит инвестиций в добычу - Var Energi21.10.25, 16:12 • 2422 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Нефть марки Brent
ОПЕК
Reuters
Нью-Дели
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты
Украина