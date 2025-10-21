Var Energi прогнозирует стабилизацию цен на нефть в 2026 году: дефицит инвестиций станет ключевым фактором

Норвежская компания Var Energi ASA, один из ведущих производителей нефти и газа в Северной Европе, ожидает, что в 2026 году мировой нефтяной рынок стабилизируется, а цены останутся выше 60 долларов за баррель. Эксперты компании считают, что нехватка инвестиций в добычу станет главным фактором поддержки цен. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает Bloomberg, руководство Var Energi прогнозирует, что в следующем году баланс между спросом и предложением на нефтяном рынке восстановится, даже несмотря на краткосрочный избыток предложения. По словам генерального директора компании Ника Уокера, в мире сохраняется структурная нехватка капиталовложений в добычу, что в перспективе не позволит ценам существенно упасть.

Мы можем наблюдать короткий период избытка предложения, но я думаю, что когда вы посмотрите на следующий год, вы увидите, что баланс спроса и предложения вернется в норму – сказал журналистам во вторник главный исполнительный директор Ник Уокер.

Международное энергетическое агентство также отмечает, что рост поставок продолжается более года, однако дополнительные баррели со стороны ОПЕК+ и независимых производителей могут превысить темпы роста спроса лишь временно. Цены на фьючерсы уже несколько месяцев подряд демонстрируют снижение, и трейдеры ожидают возможного дальнейшего ослабления рынка.

Однако, по оценке Var Energi, "нижний предел" цен около 60 долларов за баррель является стабильным: ниже этого уровня падение маловероятно, ведь это приведет к сокращению инвестиций и замедлению добычи, что снова подтолкнет цены вверх.

В этом году Var Energi запустила в эксплуатацию несколько месторождений, в том числе месторождение Johan Castberg в Баренцевом море и запуск Balder X в июне. Добыча на обоих месторождениях будет способствовать росту добычи примерно до 430 000 баррелей нефтяного эквивалента в день в четвертом квартале – говорится в материале Bloomberg.

Чтобы сохранить темпы добычи до конца десятилетия, компания планирует утвердить десять новых месторождений до конца года, четыре из которых уже одобрены с уровнем безубыточности ниже 35 долларов за баррель.

Таким образом, несмотря на краткосрочные риски, Var Energi ожидает, что рынок нефти останется в контролируемом балансе, а долгосрочный дефицит инвестиций гарантирует ценовую устойчивость отрасли в 2026 году.

