06:03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
05:35
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
05:00
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
Нефть дешевеет второй день подряд из-за опасений по поводу избытка предложения

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI упали на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков для спроса. Аналитики прогнозируют избыток нефти до 2026 года, что может привести к дальнейшему снижению цен.

Цены на нефть во вторник показали падение второй день подряд на фоне опасений по поводу избытка предложения и рисков для спроса, связанных с напряженностью между США и Китаем, двумя крупнейшими мировыми потребителями нефти, которые оказывают давление на рынок, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 17 центов, или 0,28%, до $60,84 за баррель на 03:43 по Гринвичу (06:43 по Киеву). Ноябрьский контракт на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI), срок действия которого истекает во вторник, снизился на 0,52% до $57,22. Более активный декабрьский контракт снизился в цене на 19 центов, или 0,33%, до $56,83.

В понедельник цены упали до минимума с начала мая на фоне опасений по поводу замедления экономического роста из-за недавнего обострения торгового спора между США и Китаем.

Как WTI, так и Brent перешли к рыночной структуре контанго, когда цены на краткосрочную поставку ниже, чем на поставку в более поздние сроки, что обычно указывает на избыточное предложение в краткосрочной перспективе и ослабление спроса.

Цены резко упали после того, как ОПЕК+ продвинулись вперед в реализации планов увеличения поставок нефти на рынок. Это побудило аналитиков предсказать избыток нефти в этом и следующем году. Международное энергетическое агентство на прошлой неделе прогнозировало, что в 2026 году мировой избыток составит почти 4 миллиона баррелей в сутки.

Ослабление продолжающейся структуры месячного спреда по нефти марки Brent указывает на то, что давление, вызванное избытком предложения на рынке сырой нефти, постепенно материализуется. Это ослабит рыночные ожидания и снизит готовность инвесторов гнаться за прибылью, ограничив потенциал роста цен на нефть

- заявили аналитики китайской компании Haitong Securities во вторник.

Текущий пессимистический прогноз по нефти, вероятно, сохранится и в 2026 году. Аналитики Goldman Sachs во вторник заявили, что по их прогнозу, к четвертому кварталу следующего года цена нефти марки Brent может упасть до 52 долларов за баррель.

Аналитики Goldman объяснили падение цен на нефть марки Brent на прошлой неделе признаками того, что "долгожданный глобальный профицит начал проявляться", что свидетельствует о том, что спутниковые данные о мировых запасах нефти и данные МЭА и Управления энергетической информации США о запасах нефти.

Предыдущий опрос Reuters, проведенный в понедельник, показал, что запасы нефти в США, вероятно, выросли на прошлой неделе, накануне еженедельных отчетов Американского института нефти и Управления энергетической информации США.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
