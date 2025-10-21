Нафта дешевшає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції

Ціни на нафту у вівторок показали падіння другий день поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, пов'язаних із напруженістю між США та Китаєм, двома найбільшими світовими споживачами нафти, які чинять тиск на ринок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 17 центів, або 0,28%, до $60,84 за барель на 03:43 за Гринвічем (06:43 за Києвом). Листопадовий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI), термін дії якого спливає у вівторок, знизився на 0,52% до $57,22. Активніший грудневий контракт знизився в ціні на 19 центів, або 0,33%, до $56,83.

У понеділок ціни впали до мінімуму з початку травня на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання через нещодавнє загострення торговельної суперечки між США та Китаєм.

Як WTI, так і Brent перейшли до ринкової структури контанго, коли ціни на короткострокову поставку нижче, ніж на поставку в пізніші терміни, що зазвичай вказує на надмірну пропозицію в короткостроковій перспективі та послаблення попиту.

Ціни різко впали після того, як ОПЕК+ просунулися вперед у реалізації планів збільшення поставок нафти на ринок. Це спонукало аналітиків передбачити надлишок нафти цього й наступного року. Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня прогнозувало, що у 2026 році світовий надлишок становитиме майже 4 мільйони барелів на добу.

Ослаблення структури місячного спреду з нафти марки Brent, що триває, вказує на те, що тиск, викликаний надлишком пропозиції на ринку сирої нафти, поступово матеріалізується. Це послабить ринкові очікування і знизить готовність інвесторів гнатися за прибутком, обмеживши потенціал зростання цін на нафту - заявили аналітики китайської компанії Haitong Securities у вівторок.

Поточний песимістичний прогноз щодо нафти, імовірно, збережеться й у 2026 році. Аналітики Goldman Sachs у вівторок заявили, що за їх прогнозом, до четвертого кварталу наступного року ціна нафти марки Brent може впасти до 52 доларів за барель.

Аналітики Goldman пояснили падіння цін на нафту марки Brent минулого тижня ознаками того, що "довгоочікуваний глобальний профіцит почав проявлятися", що свідчить про те, що супутникові дані про світові запаси нафти та дані МЕА та Управління енергетичної інформації США про запаси нафти.

Попереднє опитування Reuters, проведене у понеділок, показало, що запаси нафти в США, імовірно, зросли минулого тижня, напередодні щотижневих звітів Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації США.

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА