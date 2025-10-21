$41.760.03
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
05:35 • 13869 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
05:00 • 12536 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
20 жовтня, 15:34 • 25860 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 46920 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 38729 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 47065 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 85177 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 33564 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 32859 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
Нафта дешевшає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI впали на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту. Аналітики прогнозують надлишок нафти до 2026 року, що може призвести до подальшого зниження цін.

Нафта дешевшає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції

Ціни на нафту у вівторок показали падіння другий день поспіль на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту, пов'язаних із напруженістю між США та Китаєм, двома найбільшими світовими споживачами нафти, які чинять тиск на ринок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 17 центів, або 0,28%, до $60,84 за барель на 03:43 за Гринвічем (06:43 за Києвом). Листопадовий контракт на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI), термін дії якого спливає у вівторок, знизився на 0,52% до $57,22. Активніший грудневий контракт знизився в ціні на 19 центів, або 0,33%, до $56,83.

У понеділок ціни впали до мінімуму з початку травня на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання через нещодавнє загострення торговельної суперечки між США та Китаєм.

Як WTI, так і Brent перейшли до ринкової структури контанго, коли ціни на короткострокову поставку нижче, ніж на поставку в пізніші терміни, що зазвичай вказує на надмірну пропозицію в короткостроковій перспективі та послаблення попиту.

Ціни різко впали після того, як ОПЕК+ просунулися вперед у реалізації планів збільшення поставок нафти на ринок. Це спонукало аналітиків передбачити надлишок нафти цього й наступного року. Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня прогнозувало, що у 2026 році світовий надлишок становитиме майже 4 мільйони барелів на добу.

Ослаблення структури місячного спреду з нафти марки Brent, що триває, вказує на те, що тиск, викликаний надлишком пропозиції на ринку сирої нафти, поступово матеріалізується. Це послабить ринкові очікування і знизить готовність інвесторів гнатися за прибутком, обмеживши потенціал зростання цін на нафту

- заявили аналітики китайської компанії Haitong Securities у вівторок.

Поточний песимістичний прогноз щодо нафти, імовірно, збережеться й у 2026 році. Аналітики Goldman Sachs у вівторок заявили, що за їх прогнозом, до четвертого кварталу наступного року ціна нафти марки Brent може впасти до 52 доларів за барель.

Аналітики Goldman пояснили падіння цін на нафту марки Brent минулого тижня ознаками того, що "довгоочікуваний глобальний профіцит почав проявлятися", що свідчить про те, що супутникові дані про світові запаси нафти та дані МЕА та Управління енергетичної інформації США про запаси нафти.

Попереднє опитування Reuters, проведене у понеділок, показало, що запаси нафти в США, імовірно, зросли минулого тижня, напередодні щотижневих звітів Американського інституту нафти та Управління енергетичної інформації США.

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА14.10.25, 15:18 • 2968 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
