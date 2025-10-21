$41.760.03
Россия отправила первую партию нефти на новый НПЗ в Грузии - Reuters

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Российская компания поставила первую партию нефти на недавно построенный НПЗ в Кулеви, Грузия. Танкер "Кайсери" доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light из Новороссийска.

Россия отправила первую партию нефти на новый НПЗ в Грузии - Reuters

Российская компания "Роснефть" поставила первую партию нефти на недавно построенный НПЗ в Кулеви в Грузии в этом месяце, со ссылкой на данные LSEG по отслеживанию движения судов и отраслевые источники сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

РФ и Грузия не имеют официальных дипломатических отношений с 2008 года, когда между ними шла непродолжительная война. Однако при правящей партии "Грузинская мечта" Тбилиси укрепил экономические связи с Москвой, тогда как отношения с западными странами резко ухудшились, пишет издание.

По данным LSEG и трейдера, 6 октября танкер "Кайсери" (Kayseri) доставил 105 340 тонн нефти сорта Siberian Light из российского черноморского порта Новороссийск на нефтяной терминал в Кулеви.

Россия стремится диверсифицировать свой экспорт, одновременно решая проблемы, связанные с западными санкциями из-за войны РФ против Украины.

С вводом в эксплуатацию своего первого нефтеперерабатывающего завода Грузия стремится уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана, отмечает издание.

Завод был запущен в эксплуатацию в этом месяце, его начальная мощность переработки составит около 1,2 млн тонн нефти в год, или около 24 000 баррелей в сутки.

Завод постепенно увеличит свою годовую мощность до 4 млн тонн к 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Удары дронов будут сдерживать работу российских НПЗ до середины 2026 года - МЭА14.10.25, 15:18 • 2971 просмотр

Юлия Шрамко

