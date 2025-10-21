росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters
Російська компанія поставила першу партію нафти на нещодавно побудований НПЗ у Кулеві, Грузія. Танкер "Кайсері" доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з Новоросійська.
Російська компанія "роснефть" поставила першу партію нафти на нещодавно побудований НПЗ у Кулеві в Грузії цього місяця, з посиланням на дані LSEG щодо відстеження руху суден та галузеві джерела повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
рф і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між ними йшла нетривала війна. Однак за правлячої партії "Грузинська мрія" Тбілісі зміцнив економічні зв'язки з москвою, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися, пише видання.
За даними LSEG і трейдера, 6 жовтня танкер "Кайсері" (Kayseri) доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з російського чорноморського порту новоросійськ на нафтовий термінал у Кулеві.
росія прагне диверсифікувати свій експорт, одночасно вирішуючи проблеми, пов'язані із західними санкціями через війну рф проти України.
З введенням в експлуатацію свого першого нафтопереробного заводу Грузія прагне зменшити залежність від імпорту палива з росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану, зазначає видання.
Завод був запущений в експлуатацію цього місяця, його початкова потужність переробки становитиме близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або близько 24 000 барелів на добу.
Завод поступово збільшить свою річну потужність до 4 млн тонн до 2028 року, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.
