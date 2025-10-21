росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters

$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 2348 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9724 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14906 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17606 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17673 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17900 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16486 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15104 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31606 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20623 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярнi новини
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 12422 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду21 жовтня, 03:55 • 9970 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено21 жовтня, 05:40 • 7718 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25611 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24900 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24883 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 31606 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 39358 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 96493 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 68060 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Реклама
УНН Lite
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 3720 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25595 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 23162 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 79453 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 74056 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Російська компанія поставила першу партію нафти на нещодавно побудований НПЗ у Кулеві, Грузія. Танкер "Кайсері" доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з Новоросійська.

росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters

Російська компанія "роснефть" поставила першу партію нафти на нещодавно побудований НПЗ у Кулеві в Грузії цього місяця, з посиланням на дані LSEG щодо відстеження руху суден та галузеві джерела повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

рф і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, коли між ними йшла нетривала війна. Однак за правлячої партії "Грузинська мрія" Тбілісі зміцнив економічні зв'язки з москвою, тоді як відносини із західними країнами різко погіршилися, пише видання.

За даними LSEG і трейдера, 6 жовтня танкер "Кайсері" (Kayseri) доставив 105 340 тонн нафти сорту Siberian Light з російського чорноморського порту новоросійськ на нафтовий термінал у Кулеві.

росія прагне диверсифікувати свій експорт, одночасно вирішуючи проблеми, пов'язані із західними санкціями через війну рф проти України.

З введенням в експлуатацію свого першого нафтопереробного заводу Грузія прагне зменшити залежність від імпорту палива з росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану, зазначає видання.

Завод був запущений в експлуатацію цього місяця, його початкова потужність переробки становитиме близько 1,2 млн тонн нафти на рік, або близько 24 000 барелів на добу.

Завод поступово збільшить свою річну потужність до 4 млн тонн до 2028 року, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.

Удари дронів стримуватимуть роботу російських НПЗ до середини 2026 року - МЕА14.10.25, 15:18 • 2971 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Війна в Україні
Грузинська мрія
Reuters
Азербайджан
Румунія
Туреччина
Україна
Казахстан
Грузія