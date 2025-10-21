$41.760.03
Ключовим фактором для стабілізації цін на нафту у 2026 році стане дефіцит інвестицій у видобуток - Var Energi

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Норвезька компанія Var Energi очікує стабілізації світового нафтового ринку у 2026 році, з цінами вище 60 доларів за барель. Дефіцит інвестицій у видобуток названо ключовим фактором підтримки цін.

Ключовим фактором для стабілізації цін на нафту у 2026 році стане дефіцит інвестицій у видобуток - Var Energi

Норвезька компанія Var Energi ASA, один із провідних виробників нафти та газу в Північній Європі, очікує, що у 2026 році світовий нафтовий ринок стабілізується, а ціни залишаться вище 60 доларів за барель. Експерти компанії вважають, що нестача інвестицій у видобуток стане головним чинником підтримки цін. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Bloomberg, керівництво Var Energi прогнозує, що наступного року баланс між попитом і пропозицією на нафтовому ринку відновиться, навіть попри короткостроковий надлишок пропозиції. За словами генерального директора компанії Ніка Вокера, у світі зберігається структурна нестача капіталовкладень у видобуток, що в перспективі не дозволить цінам суттєво впасти.

Ми можемо спостерігати короткий період надлишку пропозиції, але я думаю, що коли ви подивитеся на наступний рік, ви побачите, що баланс попиту та пропозиції повернеться до норми 

– сказав журналістам у вівторок головний виконавчий директор Нік Вокер.

Міжнародне енергетичне агентство також зазначає, що зростання поставок триває понад рік, однак додаткові барелі з боку ОПЕК+ і незалежних виробників можуть перевищити темпи зростання попиту лише тимчасово. Ціни на ф’ючерси вже кілька місяців поспіль демонструють зниження, і трейдери очікують можливого подальшого послаблення ринку.

росія відправила першу партію нафти на новий НПЗ у Грузії - Reuters21.10.25, 16:00 • 684 перегляди

Проте, за оцінкою Var Energi, "нижня межа" цін близько 60 доларів за барель є стабільною: нижче цього рівня падіння малоймовірне, адже це спричинить скорочення інвестицій та уповільнення видобутку, що знову підштовхне ціни вгору.

Цього року Var Energi запустила в експлуатацію кілька родовищ, зокрема родовище Johan Castberg у Баренцевому морі та запуск Balder X у червні. Видобуток на обох родовищах сприятиме зростанню видобутку приблизно до 430 000 барелів нафтового еквіваленту на день у четвертому кварталі 

– йдеться у матеріалі Bloomberg.

Щоб зберегти темпи видобутку до кінця десятиліття, компанія планує затвердити десять нових родовищ до кінця року, чотири з яких уже схвалені із рівнем беззбитковості нижче 35 доларів за барель.

Таким чином, попри короткострокові ризики, Var Energi очікує, що ринок нафти залишиться у контрольованому балансі, а довгостроковий дефіцит інвестицій гарантує цінову стійкість галузі у 2026 році.

Нафта дешевшає другий день поспіль через побоювання щодо надлишку пропозиції21.10.25, 09:00 • 3414 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
