Ціни на нафту зросли на 3% після санкцій США проти "роснефті" і "лукойлу"

Ціни на нафту підскочили на 3% у четвер, закріпивши зростання попередньої сесії, на тлі того, як індійські покупці почали переглядати свої закупівлі російської нафти після того, як США запровадили санкції проти основних постачальників - "роснефть" та "лукойл" - через війну в Україні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на $1,94, або на 3,1%, до $64,53 за барель до 04:28 за Гринвічем (07:28 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на $1,89, або на 3,2%, до $60,39.

США заявили про готовність вжити подальших дій, закликавши москву до негайного припинення вогню у війні в Україні.

Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції проти компаній "роснефть" та "лукойл". Країни ЄС також схвалили 19-й пакет санкцій проти росії у зв'язку з війною, який включає заборону на імпорт російського СПГ.

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії

"Нові санкції президента Трампа, які торкаються найбільших російських нафтових компаній, спрямовані на те, щоб позбавити кремль воєнних доходів. Цей крок може обмежити фізичні потоки російської нафти та змусити покупців перенаправити її на відкритий ринок", - заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку Phillip Nova.

Одразу після оголошення американських санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent та WTI зросли більш ніж на 2 долари за барель, чому також сприяло несподіване скорочення запасів у США.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

"Якщо Нью-Делі скоротить закупівлі під тиском США, ми можемо побачити, як попит в Азії переорієнтується на американську нафту, що підніме ціни на атлантичному нафтовому ринку", - додала вона.

Індійські державні нафтопереробні заводи заявили, що переглядають свої закупівлі російської нафти, щоб гарантувати відсутність прямих постачань від компаній "роснефть" та "лукойл" після введення санкцій США.

Тим часом, приватна компанія Reliance Industries, найбільший покупець російської нафти в Індії, заявила про плани скоригувати імпорт нафти від москви відповідно до рекомендацій індійського уряду.

Джерела повідомили, що Reliance планує різко скоротити імпорт російської нафти через санкції ЄС та США, а інші індійські нафтопереробні заводи, імовірно, також здійснять значне скорочення.

Проте скептицизм на ринку щодо того, чи призведуть санкції США до реального фундаментального зрушення у співвідношенні попиту та пропозиції, обмежив зростання цін на нафту.

Нові санкції, безумовно, підвищують ставки у відносинах між США та росією, але я вважаю, що стрибок цін на нафту скоріше є спонтанною реакцією ринків, аніж структурним зрушенням - заявив директор з аналізу світового ринку Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

"Поки що майже всі санкції проти росії, введені за останні 3,5 роки, не змогли суттєво вплинути ні на обсяги видобутку країни, ні на доходи від продажу нафти", - сказав він, додавши, що деякі покупці російської нафти в Індії та Китаї продовжували закупівлі.

У найближчій перспективі ринки очікують, що надлишок постачання ОПЕК+, обумовлений скасуванням скорочення видобутку, стане ключовим чинником ціноутворення.

"Три фактори, за якими я стежитиму в листопаді, - це скорочення ОПЕК+, накопичення Китаєм запасів нафти та війни в Україні та на Близькому Сході, в зазначеному порядку", - сказав Галімберті.

Ключовим фактором для стабілізації цін на нафту у 2026 році стане дефіцит інвестицій у видобуток - Var Energi