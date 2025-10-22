ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
Європейський Союз 22 жовтня погодив 19-й пакет санкцій проти росії, повідомив Рікард Йозвяк. Пакет включає заборону на імпорт російського скрапленого газу з 2027 року та націлений на російські банки, кредиторів у Центральній Азії, криптовалютні біржі, а також два китайські НПЗ і торговельну компанію.
Європейський Союз сьогодні, 22 жовтня, погодив 19-й пакет санкцій проти росії, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Деталі
Європейські санкції щодо росії нарешті узгоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готується схвалити 19-й пакет санкцій проти росії, який включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу з 2027 року. Пакет також націлений на російські банки, кредиторів у Центральній Азії та криптовалютні біржі, розширюючи торговельні обмеження та чорний список нафтових танкерів.
Повідомлялося, що до пакету вперше включать два незалежні китайські нафтопереробні заводи та одну торговельну компанію. Ці структури причетні до обходу західних обмежень, посилюючи тиск на Пекін.