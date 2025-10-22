ЄС запровадить санкції проти двох китайських НПЗ і трейдера за допомогу росії в обході обмежень – Reuters
Київ • УНН
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, вперше включивши до нього два незалежні китайські нафтопереробні заводи та одну торговельну компанію. Ці структури причетні до обходу західних обмежень, посилюючи тиск на Пекін.
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти росії, до якого вперше внесуть два незалежні китайські нафтопереробні заводи та одну торговельну компанію, причетних до обходу західних обмежень. Про це повідомили дипломатичні джерела в Брюсселі, інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
За словами джерел, до санкційного списку також потрапить ще одна організація з Китаю, що діє переважно поза нафтовим сектором, але має стосунок до схем обходу санкцій. Деталі поки не розголошуються.
ЄС посилює тиск на Пекін, який, за словами європейських дипломатів, відіграє ключову роль у допомозі москві уникати обмежень. Спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван раніше заявив, що Китай досі називає свою співпрацю з росією "звичайною торгівлею", попри докази зворотного.
Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі22.10.25, 15:30 • 2314 переглядiв
Це не перший випадок, коли китайські компанії потрапляють під санкції ЄС, однак нинішні обмеження вважають найбільш вагомими для економіки. Раніше Брюссель карав китайські фірми, пов’язані з виробництвом дронів та постачанням товарів подвійного призначення до росії, а в липні до списку внесли два невеликі банки з Китаю, що викликало відповідні кроки Пекіна проти литовських фінансових установ.
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії22.10.25, 16:10 • 12443 перегляди