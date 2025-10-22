ЕС введет санкции против двух китайских НПЗ и трейдера за помощь России в обходе ограничений – Reuters
Киев • УНН
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, впервые включив в него два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода и одну торговую компанию. Эти структуры причастны к обходу западных ограничений, усиливая давление на Пекин.
Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, в который впервые внесут два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода и одну торговую компанию, причастных к обходу западных ограничений. Об этом сообщили дипломатические источники в Брюсселе, информирует Reuters, пишет УНН.
Подробности
По словам источников, в санкционный список также попадет еще одна организация из Китая, действующая преимущественно вне нефтяного сектора, но имеющая отношение к схемам обхода санкций. Детали пока не разглашаются.
ЕС усиливает давление на Пекин, который, по словам европейских дипломатов, играет ключевую роль в помощи Москве избегать ограничений. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан ранее заявил, что Китай до сих пор называет свое сотрудничество с Россией "обычной торговлей", несмотря на доказательства обратного.
Зеленского ожидают на саммите ЕС для обсуждения поддержки Украины и давления на рф: детали22.10.25, 15:30 • 2278 просмотров
Это не первый случай, когда китайские компании попадают под санкции ЕС, однако нынешние ограничения считают наиболее весомыми для экономики. Ранее Брюссель наказывал китайские фирмы, связанные с производством дронов и поставкой товаров двойного назначения в Россию, а в июле в список внесли два небольших банка из Китая, что вызвало ответные шаги Пекина против литовских финансовых учреждений.
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии22.10.25, 16:10 • 12399 просмотров