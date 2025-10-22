$41.740.01
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 12020 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 13706 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 15506 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
14:00 • 24750 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 23801 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 13872 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 12399 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 10938 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
22 октября, 12:50 • 9856 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
ЕС введет санкции против двух китайских НПЗ и трейдера за помощь России в обходе ограничений – Reuters

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, впервые включив в него два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода и одну торговую компанию. Эти структуры причастны к обходу западных ограничений, усиливая давление на Пекин.

ЕС введет санкции против двух китайских НПЗ и трейдера за помощь России в обходе ограничений – Reuters

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против России, в который впервые внесут два независимых китайских нефтеперерабатывающих завода и одну торговую компанию, причастных к обходу западных ограничений. Об этом сообщили дипломатические источники в Брюсселе, информирует Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам источников, в санкционный список также попадет еще одна организация из Китая, действующая преимущественно вне нефтяного сектора, но имеющая отношение к схемам обхода санкций. Детали пока не разглашаются.

ЕС усиливает давление на Пекин, который, по словам европейских дипломатов, играет ключевую роль в помощи Москве избегать ограничений. Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан ранее заявил, что Китай до сих пор называет свое сотрудничество с Россией "обычной торговлей", несмотря на доказательства обратного.

Зеленского ожидают на саммите ЕС для обсуждения поддержки Украины и давления на рф: детали22.10.25, 15:30 • 2278 просмотров

Это не первый случай, когда китайские компании попадают под санкции ЕС, однако нынешние ограничения считают наиболее весомыми для экономики. Ранее Брюссель наказывал китайские фирмы, связанные с производством дронов и поставкой товаров двойного назначения в Россию, а в июле в список внесли два небольших банка из Китая, что вызвало ответные шаги Пекина против литовских финансовых учреждений.

Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии22.10.25, 16:10 • 12399 просмотров

Степан Гафтко

