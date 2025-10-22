Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі

$41.740.01
48.470.19
ukenru
12:50 • 202 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11415 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13864 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20370 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 29160 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27488 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35220 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45612 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44063 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35317 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.9м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 16101 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 26815 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 36399 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 29122 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13498 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 9482 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 11293 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13730 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 20333 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 29130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 26240 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 41440 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 51136 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 41333 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 97074 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Президент Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у засіданні Європейської ради, де обговорять подальшу підтримку України та тиск на Росію. Лідери ЄС також розглянуть фінансову допомогу, включаючи використання заморожених російських активів.

Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі

Президента України Володимира Зеленського очікують у четвер, 23 жовтня, на саміті ЄС, де планують обговорення підтримки України і тиску на рф, повідомили у Раді ЄС та голова Євроради Антоніу Кошта у середу, пише УНН.

Буду радий вітати Президента Володимира Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною росії

- написав Кошта у X.

Голова Євроради наголосив: "Наші зобов'язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру".

Як повідомляється на сайті Раді ЄС, саміт 23 жовтня зосередиться на кількох темах, у тому числі на Україні, європейській обороні, останніх подіях на Близькому Сході, конкурентоспроможності, житлі та міграції.

"На тлі того, як росія продовжує свої невпинні атаки на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та тиску на росію у прагненні до миру", - ідеться у повідомленні.

"Нашою спільною метою залишається справедливий та тривалий мир для України. Військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки є важливими для його досягнення", - вказав Кошта.

На саміті лідери ЄС, як повідомляється, також обговорять "фінансову підтримку в найближчі роки, включаючи можливості, що ґрунтуються на знерухомлених активах росії". На сьогодні, як вказано, ЄС та його держави-члени надали Україні 177,5 мільярда євро підтримки, включаючи 63,2 мільярда євро військової підтримки.

Ми матимемо можливість почути президента Зеленського на початку дискусії щодо України

- зазначив голова Євроради у листі-запрошенні лідерів на зустріч.

Сьогодні Зеленський перебуває з візитами у Норвегії та Швеції.

Тим часом у Раді ЄС поділилися відео, як триває підготовка.

"Підготовка йде повним ходом: від облаштування кімнат до перевірки мікрофонів, ми переконуємося, що все готово до саміту", - вказали у Раді ЄС у X.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
благодійність
Рада Європейського Союзу
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна