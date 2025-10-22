Зеленського очікують на саміті ЄС для обговорення підтримки України і тиску на рф: деталі

Президента України Володимира Зеленського очікують у четвер, 23 жовтня, на саміті ЄС, де планують обговорення підтримки України і тиску на рф, повідомили у Раді ЄС та голова Євроради Антоніу Кошта у середу, пише УНН.

Буду радий вітати Президента Володимира Зеленського на завтрашньому засіданні Європейської ради. Ми обговоримо, як надалі підтримувати Україну, яка стикається з агресивною війною росії - написав Кошта у X.

Голова Євроради наголосив: "Наші зобов'язання непохитні. Наш курс чіткий. Ми продовжуватимемо посилювати тиск на росію, одночасно зміцнюючи Україну в прагненні до миру".

Як повідомляється на сайті Раді ЄС, саміт 23 жовтня зосередиться на кількох темах, у тому числі на Україні, європейській обороні, останніх подіях на Близькому Сході, конкурентоспроможності, житлі та міграції.

"На тлі того, як росія продовжує свої невпинні атаки на цивільне населення України та її інфраструктуру, лідери ЄС обговорять конкретні кроки щодо посилення підтримки України та тиску на росію у прагненні до миру", - ідеться у повідомленні.

"Нашою спільною метою залишається справедливий та тривалий мир для України. Військова, фінансова та дипломатична підтримка, а також гарантії безпеки є важливими для його досягнення", - вказав Кошта.

На саміті лідери ЄС, як повідомляється, також обговорять "фінансову підтримку в найближчі роки, включаючи можливості, що ґрунтуються на знерухомлених активах росії". На сьогодні, як вказано, ЄС та його держави-члени надали Україні 177,5 мільярда євро підтримки, включаючи 63,2 мільярда євро військової підтримки.

Ми матимемо можливість почути президента Зеленського на початку дискусії щодо України - зазначив голова Євроради у листі-запрошенні лідерів на зустріч.

Сьогодні Зеленський перебуває з візитами у Норвегії та Швеції.

Тим часом у Раді ЄС поділилися відео, як триває підготовка.

"Підготовка йде повним ходом: від облаштування кімнат до перевірки мікрофонів, ми переконуємося, що все готово до саміту", - вказали у Раді ЄС у X.