Зеленський сьогодні у Швеції: запланована зустріч із прем’єром Крістерссоном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон привітав його, наголосивши на важливості сильної України для Швеції.
Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Швеції. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон привітав українського лідера, наголосивши, що сильна й спроможна Україна залишається ключовим пріоритетом для Швеції, пише УНН із посиланням на допис посадовця в соцмережі "Х".
Деталі
Сьогодні я маю честь вітати президента Зеленського знову у Швеції. Сильна та спроможна Україна є ключовим пріоритетом для Швеції, і ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна могла протистояти агресії росії
Як вказано, об 11.40 за київським часом планується вітання із Президентом Зеленським. А о 14:00 (за київським часом) - спільна пресконференція за участю прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та Президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Швеція надає Україні додаткові 33,5 мільйона євро для посилення підтримки у зимовий період. Кошти будуть направлені до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ України Світового банку.