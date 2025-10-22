Владимир Зеленский прибыл в Швецию: запланирована встреча с премьером Кристерссоном
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Швеции. Премьер-министр Ульф Кристерссон приветствовал украинского лидера, подчеркнув, что сильная и способная Украина остается ключевым приоритетом для Швеции, пишет УНН со ссылкой на сообщение чиновника в соцсети "Х".
Подробности
Сегодня я имею честь приветствовать президента Зеленского снова в Швеции. Сильная и способная Украина является ключевым приоритетом для Швеции, и мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять агрессии россии
Как указано, в 11.40 по киевскому времени планируется приветствие с Президентом Зеленским. А в 14:00 (по киевскому времени) - совместная пресс-конференция с участием премьер-министра Ульфа Кристерссона и Президента Владимира Зеленского.
Напомним
Ранее УНН писал, что Швеция предоставляет Украине дополнительные 33,5 миллиона евро для усиления поддержки в зимний период. Средства будут направлены в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины Всемирного банка.