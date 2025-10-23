$41.760.01
Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после санкций США против «роснефти» и «лукойла». Это происходит на фоне сокращения импорта российской нефти Индией из-за тех же санкций.

Китайские нефтяные гиганты прекращают закупки российской нефти после санкций США - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти, поставляемой морем, после того, как США ввели санкции против "роснефти" и "лукойла", двух крупнейших нефтяных компаний рф, со ссылкой на многочисленные торговые источники в четверг сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг был сделан в то время, когда нефтеперерабатывающие заводы Индии, крупнейшего покупателя российской нефти, поставляемой морем, намерены резко сократить импорт сырой нефти от москвы в соответствии с санкциями США, введенными в связи с вторжением кремля в Украину, пишет издание.

Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23.10.25, 09:17 • 29157 просмотров

Резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших потребителей россии создаст нагрузку на доходы москвы от продажи нефти и заставит ведущих мировых импортеров искать альтернативные источники поставок и способствовать росту мировых цен, указывает издание.

Китайские национальные нефтяные компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil воздержатся от торговли морской российской нефтью, по крайней мере в краткосрочной перспективе из-за опасений санкций

- сообщили источники.

Китай импортирует около 1,4 миллиона баррелей российской нефти в сутки морским путем, однако большая часть ее закупается независимыми нефтеперерабатывающими заводами, включая небольшие компании, известные как "чайники", хотя оценки закупок государственными нефтеперерабатывающими заводами сильно отличаются.

По оценкам Vortexa Analytics, объем закупок российской нефти китайскими государственными компаниями за первые девять месяцев 2025 года составит менее 250 000 баррелей в сутки, тогда как консалтинговая компания Energy Aspects оценивает этот показатель в 500 000 баррелей в сутки.

Unipec, торговое подразделение Sinopec, на прошлой неделе прекратило закупки российской нефти после того, как Великобритания внесла в санкционный список "Роснефть" и "Лукойл", а также суда "теневого флота" и китайские компании, включая крупный китайский нефтеперерабатывающий завод, сообщили два источника в торговых кругах.

Власти Великобритании ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"15.10.25, 15:34 • 3115 просмотров

"роснефть" и "лукойл" продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, вместо того, чтобы напрямую иметь дело с покупателями, заявили трейдеры.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы, в свою очередь, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить последствия санкций, но все равно будут стремиться продолжать закупки российской нефти

- заявили несколько трейдеров.

До объявления о санкциях в среду предложения на нефть марки ESPO с поставкой в ноябре снизились до премии в 1 доллар за баррель к ICE Brent, по сравнению с предыдущими сделками в начале октября с премией в 1,70 доллара.

Китай также импортирует около 900 000 баррелей российской нефти в сутки по трубопроводу, и весь этот объем поступает в PetroChina, которая, по мнению ряда трейдеров, вряд ли пострадает от санкций.

Ожидается, что Индия и Китай перейдут на другие поставки, что приведет к росту цен на нефть с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки не под санкциями

- сообщили трейдеры.

Цены на нефть выросли на 3% после санкций США против "роснефти" и "лукойла"23.10.25, 08:39 • 3020 просмотров

Юлия Шрамко

