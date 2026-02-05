Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
Киев • УНН
Louis Vuitton выпустил лимитированные механические настольные часы в форме винтажного грузовика. Их стоимость составляет 650 тысяч евро из-за позолоты, 1695 бриллиантов и сапфиров.
Французский модный дом Louis Vuitton удивил ценителей роскошных аксессуаров необычным изделием — механическими настольными часами в форме винтажного грузовика доставки. Новинку под названием "Camionnette Edition Limitée" создали как художественное переосмысление автомобилей, которые в 1920-х годах перевозили фирменные сундуки бренда по Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Carscoops.
Работу над часами выполнила мануфактура La Fabrique du Temps Louis Vuitton совместно со швейцарским производителем L’Epée 1839. Дизайн модели навеян фургонами начала ХХ века, в частности стилистикой Citroën B10, которые когда-то стали символом логистики модного дома.
Стоимость лимитированной версии впечатляет — 650 тысяч евро, что превышает цену многих современных суперкаров. Общий тираж составляет всего 15 экземпляров. Такая цена объясняется сложностью исполнения и дорогостоящими материалами: корпус часов имеет позолоту и вручную украшен 1 695 бриллиантами общим весом 41,44 карата. Декор дополнен сапфирами, а ключевым акцентом стал фирменный бриллиант LV Monogram весом 0,51 карата. Вес часов — 7 кг.
Механизм Camionnette также не менее впечатляющий. Внутри установлен ручной калибр MV.7417/101 с запасом хода до восьми дней. Время отображается с помощью вращающихся цилиндров, а завод осуществляется специальным ключом, который хранится в миниатюрном багажном кофре Louis Vuitton, изготовленном из фирменной канвы, дерева и латуни.
Помимо лимитированной версии, бренд предлагает и более доступный вариант часов — за 68 тысяч евро. Он имеет корпус из алюминия и стали, выполненный в традиционных для Louis Vuitton цветах, и сохраняет ключевые механические характеристики.
Новинка стала очередным примером того, как модный дом сочетает ювелирное искусство, часовую механику и собственную историю путешествий.