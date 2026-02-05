$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 5706 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 6498 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 11613 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 21853 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 49609 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 25912 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 25495 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21065 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14223 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13998 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 29438 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 15495 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 20937 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой12:12 • 6222 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 10765 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Louis Vuitton выпустил лимитированные механические настольные часы в форме винтажного грузовика. Их стоимость составляет 650 тысяч евро из-за позолоты, 1695 бриллиантов и сапфиров.

Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро

Французский модный дом Louis Vuitton удивил ценителей роскошных аксессуаров необычным изделием — механическими настольными часами в форме винтажного грузовика доставки. Новинку под названием "Camionnette Edition Limitée" создали как художественное переосмысление автомобилей, которые в 1920-х годах перевозили фирменные сундуки бренда по Франции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Carscoops.

Работу над часами выполнила мануфактура La Fabrique du Temps Louis Vuitton совместно со швейцарским производителем L’Epée 1839. Дизайн модели навеян фургонами начала ХХ века, в частности стилистикой Citroën B10, которые когда-то стали символом логистики модного дома.

Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton22.10.25, 16:05 • 6965 просмотров

Стоимость лимитированной версии впечатляет — 650 тысяч евро, что превышает цену многих современных суперкаров. Общий тираж составляет всего 15 экземпляров. Такая цена объясняется сложностью исполнения и дорогостоящими материалами: корпус часов имеет позолоту и вручную украшен 1 695 бриллиантами общим весом 41,44 карата. Декор дополнен сапфирами, а ключевым акцентом стал фирменный бриллиант LV Monogram весом 0,51 карата. Вес часов — 7 кг.

Louis Vuitton представил кейс для Золотого мяча22.09.25, 19:48 • 4635 просмотров

Механизм Camionnette также не менее впечатляющий. Внутри установлен ручной калибр MV.7417/101 с запасом хода до восьми дней. Время отображается с помощью вращающихся цилиндров, а завод осуществляется специальным ключом, который хранится в миниатюрном багажном кофре Louis Vuitton, изготовленном из фирменной канвы, дерева и латуни.

Louis Vuitton повысил цены на сумки в США из-за пошлин Трампа24.04.25, 19:25 • 9645 просмотров

Помимо лимитированной версии, бренд предлагает и более доступный вариант часов — за 68 тысяч евро. Он имеет корпус из алюминия и стали, выполненный в традиционных для Louis Vuitton цветах, и сохраняет ключевые механические характеристики.

Новинка стала очередным примером того, как модный дом сочетает ювелирное искусство, часовую механику и собственную историю путешествий.

Станислав Кармазин

