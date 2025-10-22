Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton

$41.740.01
48.470.19
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 806 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
13:53 • 2410 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
13:15 • 3802 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
13:10 • 5500 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
12:56 • 5108 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
12:50 • 6586 просмотра
Подозрение в сексуальном насилии в отношении студенток: суд арестовал скандального режиссера Билоуса
09:47 • 15359 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 16958 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 26093 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
22 октября, 07:30 • 31559 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
76%
749мм
Популярные новости
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей22 октября, 04:50 • 30872 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto22 октября, 05:30 • 40535 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго22 октября, 05:34 • 33233 просмотра
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 20706 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16334 просмотра
публикации
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
14:00 • 814 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзив
13:53 • 2420 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo12:54 • 7464 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto10:57 • 13624 просмотра
ТОП-5 запеканок, которые быстро готовятся и придутся по вкусу всей семьеPhoto10:17 • 16440 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Ульф Кристерссон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Черниговская область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo13:53 • 624 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 28371 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 43451 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 53013 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 43117 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
БМ-21 «Град»
Крылатая ракета Storm Shadow

Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Певица Рианна понесла убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта Fenty с Louis Vuitton. Причиной провала стала пандемия COVID-19 и высокая стоимость коллекций, что сделало их недоступными для большинства поклонников.

Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton

Популярная певица и бизнесвумен Рианна понесла финансовые убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта с французским гигантом Louis Vuitton (LVMH). Об этом стало известно из финансовой отчетности ее британской компании Denim UK Holdings, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

В 2019 году артистка запустила бренд роскошной одежды Fenty, названный в честь ее полного имени – Робин Рианна Фенти. Это был амбициозный шаг: Fenty должен был стать первым новым брендом класса люкс в составе LVMH за несколько десятилетий.

Кибератака на Jaguar Land Rover нанесла Великобритании ущерб на 1,9 миллиарда фунтов – FT22.10.25, 15:36 • 958 просмотров

Однако из-за пандемии COVID-19, которая ограничила путешествия и работу модных домов в Париже и Милане, линейка не смогла полноценно развиться. В 2021 году стороны приняли решение закрыть бренд.

LVMH и Рианна подтверждают свое стремление сосредоточиться на росте и долгосрочном развитии экосистемы Fenty, сосредоточившись на косметике, уходе за кожей и белье 

– говорилось в совместном заявлении компаний.

Финансовые документы свидетельствуют, что Рианна инвестировала более 29 миллионов евро (около $35 млн) через Denim UK Holdings, тогда как LVMH – около 30 миллионов евро. Несмотря на масштабные вложения, коллекции бренда не вызвали ожидаемого интереса: стоимость вещей превышала 800–1000 долларов, что сделало их недоступными для большинства ее поклонников.

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз23.02.25, 20:58 • 125810 просмотров

В отличие от более доступных линий Fenty Beauty и Savage X Fenty, модный дом Fenty ориентировался исключительно на премиум-сегмент, что, по мнению экспертов, и стало одной из причин провала.

Во время запуска в 2019 году Рианна говорила, что стремится создать одежду для современных женщин – сильных, разных и самодостаточных.

Женщины – это сила этой земли. Мы многогранны, сложны, уязвимы, но в то же время непревзойденны, и Fenty говорит обо всех наших тонкостях 

– заявляла артистка.

Несмотря на потерю десятков миллионов долларов, Рианна остается одной из самых богатых женщин в мире музыки. Ее состояние, по оценке Forbes, превышает 1,4 миллиарда долларов, в том числе благодаря успеху косметического бренда Fenty Beauty и бельевой линии Savage X Fenty.

Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет21.10.25, 17:01 • 2680 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Музыкант
Бренд
Forbes
Милан
Париж
Великобритания