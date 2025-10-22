Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton
Певица Рианна понесла убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта Fenty с Louis Vuitton. Причиной провала стала пандемия COVID-19 и высокая стоимость коллекций, что сделало их недоступными для большинства поклонников.
Популярная певица и бизнесвумен Рианна понесла финансовые убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта с французским гигантом Louis Vuitton (LVMH). Об этом стало известно из финансовой отчетности ее британской компании Denim UK Holdings, сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
В 2019 году артистка запустила бренд роскошной одежды Fenty, названный в честь ее полного имени – Робин Рианна Фенти. Это был амбициозный шаг: Fenty должен был стать первым новым брендом класса люкс в составе LVMH за несколько десятилетий.
Однако из-за пандемии COVID-19, которая ограничила путешествия и работу модных домов в Париже и Милане, линейка не смогла полноценно развиться. В 2021 году стороны приняли решение закрыть бренд.
LVMH и Рианна подтверждают свое стремление сосредоточиться на росте и долгосрочном развитии экосистемы Fenty, сосредоточившись на косметике, уходе за кожей и белье
Финансовые документы свидетельствуют, что Рианна инвестировала более 29 миллионов евро (около $35 млн) через Denim UK Holdings, тогда как LVMH – около 30 миллионов евро. Несмотря на масштабные вложения, коллекции бренда не вызвали ожидаемого интереса: стоимость вещей превышала 800–1000 долларов, что сделало их недоступными для большинства ее поклонников.
В отличие от более доступных линий Fenty Beauty и Savage X Fenty, модный дом Fenty ориентировался исключительно на премиум-сегмент, что, по мнению экспертов, и стало одной из причин провала.
Во время запуска в 2019 году Рианна говорила, что стремится создать одежду для современных женщин – сильных, разных и самодостаточных.
Женщины – это сила этой земли. Мы многогранны, сложны, уязвимы, но в то же время непревзойденны, и Fenty говорит обо всех наших тонкостях
Несмотря на потерю десятков миллионов долларов, Рианна остается одной из самых богатых женщин в мире музыки. Ее состояние, по оценке Forbes, превышает 1,4 миллиарда долларов, в том числе благодаря успеху косметического бренда Fenty Beauty и бельевой линии Savage X Fenty.
