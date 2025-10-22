Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton

$41.740.01
Ексклюзив
14:00 • 2350 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4690 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4912 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6560 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5970 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 7026 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15500 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17007 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26143 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31625 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00 • 2324 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53 • 4644 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8308 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 14006 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17219 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo13:53 • 1136 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 28588 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 43668 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 53223 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 43322 перегляди
Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Співачка Ріанна зазнала збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт Fenty з Louis Vuitton. Причиною провалу стала пандемія COVID-19 та висока вартість колекцій, що зробило їх недоступними для більшості шанувальників.

Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton

Популярна співачка та бізнесвумен Ріанна зазнала фінансових збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт із французьким гігантом Louis Vuitton (LVMH). Про це стало відомо з фінансової звітності її британської компанії Denim UK Holdings, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

У 2019 році артистка запустила бренд розкішного одягу Fenty, названий на честь її повного імені – Робін Ріанна Фенті. Це був амбітний крок: Fenty мав стати першим новим брендом класу люкс у складі LVMH за кілька десятиліть.

Кібератака на Jaguar Land Rover завдала Великій Британії збитків на 1,9 мільярда фунтів – FT22.10.25, 15:36 • 1012 переглядiв

Проте через пандемію COVID-19, яка обмежила подорожі та роботу модних будинків у Парижі та Мілані, лінійка не змогла повноцінно розвинутися. У 2021 році сторони ухвалили рішення закрити бренд.

LVMH та Ріанна підтверджують своє прагнення зосередитися на зростанні та довгостроковому розвитку екосистеми Fenty, зосереджуючись на косметиці, догляді за шкірою та білизні 

– йшлося у спільній заяві компаній.

Фінансові документи свідчать, що Ріанна інвестувала понад 29 мільйонів євро (близько $35 млн) через Denim UK Holdings, тоді як LVMH – близько 30 мільйонів євро. Попри масштабні вкладення, колекції бренду не викликали очікуваного інтересу: вартість речей перевищувала 800–1000 доларів, що зробило їх недосяжними для більшості її шанувальників.

Ріанна зізналася, який її альбом не соромно слухати та анонсувала новий реліз23.02.25, 20:58 • 125810 переглядiв

На відміну від доступніших ліній Fenty Beauty та Savage X Fenty, модний дім Fenty орієнтувався виключно на преміум-сегмент, що, на думку експертів, і стало однією з причин провалу.

Під час запуску у 2019 році Ріанна казала, що прагне створити одяг для сучасних жінок – сильних, різних і самодостатніх.

Жінки – це сила цієї землі. Ми багатогранні, складні, вразливі, але водночас неперевершені, і Fenty говорить про всі наші тонкощі 

– заявляла артистка.

Попри втрату десятків мільйонів доларів, Ріанна залишається однією з найбагатших жінок у світі музики. Її статки, за оцінкою Forbes, перевищують 1,4 мільярда доларів, в тому числі завдяки успіху косметичного бренду Fenty Beauty та білизняної лінії Savage X Fenty.

Чоловічу лінію Hermès очолила нова креативна директорка: хто змінив Веронік Нішанян, яка пробула на посаді майже 40 років21.10.25, 17:01 • 2680 переглядiв

Степан Гафтко

