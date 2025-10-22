Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton

Популярна співачка та бізнесвумен Ріанна зазнала фінансових збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт із французьким гігантом Louis Vuitton (LVMH). Про це стало відомо з фінансової звітності її британської компанії Denim UK Holdings, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

У 2019 році артистка запустила бренд розкішного одягу Fenty, названий на честь її повного імені – Робін Ріанна Фенті. Це був амбітний крок: Fenty мав стати першим новим брендом класу люкс у складі LVMH за кілька десятиліть.

Проте через пандемію COVID-19, яка обмежила подорожі та роботу модних будинків у Парижі та Мілані, лінійка не змогла повноцінно розвинутися. У 2021 році сторони ухвалили рішення закрити бренд.

LVMH та Ріанна підтверджують своє прагнення зосередитися на зростанні та довгостроковому розвитку екосистеми Fenty, зосереджуючись на косметиці, догляді за шкірою та білизні – йшлося у спільній заяві компаній.

Фінансові документи свідчать, що Ріанна інвестувала понад 29 мільйонів євро (близько $35 млн) через Denim UK Holdings, тоді як LVMH – близько 30 мільйонів євро. Попри масштабні вкладення, колекції бренду не викликали очікуваного інтересу: вартість речей перевищувала 800–1000 доларів, що зробило їх недосяжними для більшості її шанувальників.

На відміну від доступніших ліній Fenty Beauty та Savage X Fenty, модний дім Fenty орієнтувався виключно на преміум-сегмент, що, на думку експертів, і стало однією з причин провалу.

Під час запуску у 2019 році Ріанна казала, що прагне створити одяг для сучасних жінок – сильних, різних і самодостатніх.

Жінки – це сила цієї землі. Ми багатогранні, складні, вразливі, але водночас неперевершені, і Fenty говорить про всі наші тонкощі – заявляла артистка.

Попри втрату десятків мільйонів доларів, Ріанна залишається однією з найбагатших жінок у світі музики. Її статки, за оцінкою Forbes, перевищують 1,4 мільярда доларів, в тому числі завдяки успіху косметичного бренду Fenty Beauty та білизняної лінії Savage X Fenty.

