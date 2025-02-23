Ріанна зізналася, який її альбом не соромно слухати та анонсувала новий реліз

Ріанна розповіла про свою єдину платівку, яку їй "не соромно" слухати, про наступний альбом, який все ще перебуває в процесі запису.

Передає УНН із посиланням на NME та Harpers Bazaar.

Ріанна розповіла, що "Anti" — це єдиний її альбом, який вона може слухати без "сорому". Платівка, якій минулого місяця виповнилося дев’ять років, містила популярні хіти, такі як "Kiss It Better" і "Work", і очолювала чарт Billboard протягом низки тижнів. А загалом платівка "Anti" залишалась в чартах протягом вражаючих 456 тижнів.

Також нещодавно Ріанна підтвердила, що її новий альбом, після восьмирічної музичної перерви, вже майже готовий: він буде несподіваним, без визначених жанрів чи комерційної спрямованості.

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У своїй розповіді про нову музичну роботу, Ріана наприклад заперечує, що новий альбом може бути зосереджений виключно на ритмах реггі:

Нічого спільного. Це не те, що я шукаю. Це не відображає моєї еволюції. Альбом не має жанру. Ось чому я так довго чекала. - пояснила співачка.

Довідка

Ріанна - американська співачка, актриса, музичний продюсер, модний дизайнер.

Справжнє ім'я - Робін Ріанна Фенті (англ. Robyn Rihanna Fenty). Вона народилася 20 лютого 1988 року в Сен-Мішелі (Барбадос).

Вона найстарша донька бухгалтера Моніки Фенті та інспектора товарного складу на фабриці одягу Рональда Фенті. Мати Ріанни - уродженка Гайани, а батько має барбадоське та ірландське коріння.

У 16 років дівчина переїхала до Сполучених Штатів Америки, щоб почати кар'єру співачки під керівництвом продюсера Евана Роджерса. Згодом вона підписала контракт із Def Jam Recordings після прослуховування перед Jay-Z, керівником лейблу на той час.

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На сьогодні у скарбничці співачки понад 8 студійних альбомів, 7 премій Grammy, власна марка косметики, рекламні контракти з Chopard, Christian Dior, Manolo Blahnik, зйомки у великому кіно.

Після виходу альбому "Anti" у 2016 році барбадоська артистка зосередилася на інших проектах, таких як її імперія краси та моди з Fenty Beauty та Savage X Fenty.

Вона також створила сім'ю з репером ASAP Rocky, від якого має двох дітей.

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