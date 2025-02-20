Каньє Вест після "роздумів" усвідомив, що він "не нацист"

Репер Каньє Вест заявив, що він "не нацист" після серії антисемітських дописів у соцмережах цього місяця. Про це пише New Musical Express, передає УНН.

Після додаткових роздумів я зрозумів, що я не нацист - написав репер.

Ця заява з’явилася після того, як виконавець хіта Gold Digger на початку місяця публікував вкрай суперечливі дописи у соцмережах і продавав на своєму сайті футболку зі свастикою, перш ніж її було знято з продажу.

Його серія публікацій – яка почалася після премії Греммі – включала скасування вибачень перед єврейською спільнотою за попередні антисемітські висловлювання, а також заяву про те, що він "нацист", і слова: "Я люблю Гітлера".

Він також хвалив мільярдера й власника X Ілона Маска, назвавши його "найкрутішою людиною, яка будь-коли була у Twitter", після того як Маска звинуватили в нацизмі під час інавгурації Дональда Трампа.

У подальших дописах він висміював інші маргіналізовані спільноти, заявляв, що "рабство – це вибір" та інше.

Після цього він очистив сайт Yeezy та почав продавати білу футболку з великою свастикою на грудях, яка на його сайті була позначена як "HH-01" – можливо, це посилання на нацистське гасло "Heil Hitler".

Згодом Shopify закрив сайт, проте онлайн-ритейлер заявив, що це сталося через потенційне шахрайство, а не через продаж футболки зі свастикою.

Нагадаємо

Каньє Вест опублікував в Instagram звіт оціночної компанії Eton Venture Services, в якому йдеться про те, що він знову офіційно став мільярдером.

