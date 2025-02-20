Канье Вест после "размышлений" осознал, что он "не нацист"
Киев • УНН
Рэпер Канье Уэст заявил, что "не является нацистом" после серии антисемитских постов в соцсетях. Ранее он публиковал контроверсионные посты и продавал футболки со свастикой на своем сайте.
Рэпер Канье Уэст заявил, что он "не нацист" после серии антисемитских сообщений в соцсетях в этом месяце. Об этом пишет New Musical Express, передает УНН.
После дополнительных размышлений я понял, что я не нацист
Это заявление появилось после того, как исполнитель хита Gold Digger в начале месяца публиковал крайне противоречивые посты в соцсетях и продавал на своем сайте футболку со свастикой, прежде чем она была снята с продажи.
Его серия публикаций - которая началась после премии Грэмми - включала отмену извинений перед еврейским сообществом за предыдущие антисемитские высказывания, а также заявление о том, что он "нацист", и слова: "Я люблю Гитлера".
Он также хвалил миллиардера и владельца X Илона Маска, назвав его "самым крутым человеком, который когда-либо был в Twitter", после того как Маска обвинили в нацизме во время инаугурации Дональда Трампа.
В дальнейших сообщениях он высмеивал другие маргинализированные сообщества, заявлял, что "рабство - это выбор" и прочее.
После этого он очистил сайт Yeezy и начал продавать белую футболку с большой свастикой на груди, которая на его сайте была обозначена как "HH-01" - возможно, это ссылка на нацистский лозунг "Heil Hitler".
Впоследствии Shopify закрыл сайт, однако онлайн-ритейлер заявил, что это произошло из-за потенциального мошенничества, а не из-за продажи футболки со свастикой.
Напомним
Канье Уэст опубликовал в Instagram отчет оценочной компании Eton Venture Services, в котором говорится о том, что он снова официально стал миллиардером.